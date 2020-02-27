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輸在歸化球員？從亞洲盃中華男籃慘敗日本39分談起

市場庫存增 中鴻Q2觀望、擴大多元化佈局

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

受去年鋼市不振影響，中鴻（2014）2019年獲利衰退，每股純益（EPS）掉到0.01元，昨（26）日董事會決議不配發股利。鋼市景氣復甦力道持續，中鴻首季盤價呈現上漲格局，不過，因新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，公司坦言，市場庫存去化壓力變大，本季展望轉為保守；今年開發API鋼管新產品，進行多元化佈局。

中鴻2019年稅後純益為1,079.1萬元，較前一年衰退幅度超過九成；EPS為0.01元。中鴻表示，去年大環境欠佳，使產品售價跟獲利下跌，於去年第四季尤為明顯，其中API鋼管出貨量也萎縮。

中鴻首季內銷盤價上漲，本週開出3月盤價，熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及鍍鋅鋼捲每公噸均調漲300元。觀察首季，中鴻指出，隨著鋼價反彈，每月內銷盤價往上走，客戶積極提貨意願增加，量價均明顯提升。1、2月接單及出貨量不俗，部分為去年第4季遞延訂單，採去年第4季較差的盤價。

中鴻預期，首季損益會較上季表現要好。不過，隨著疫情持續升溫，下游庫存變高，去化壓力漸增。另外，近期國際油價下跌，美國頁岩油需求下降，亦可能不利API鋼管需求。3月及第2季下單力道能否維持，市場出現疑慮，還有待觀察。

中鴻API鋼管主力市場在美國，為擺脫單一產品和市場依賴風險，中鴻去年起開發API地熱管新產品，並正積極取得相關產品認證，開發國內及日本等海外市場。

中鴻 疫情

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