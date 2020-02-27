新冠疫情延燒 防疫保健相關概念股走強

新冠肺炎（COVID-19）全民不只是防疫，也開始強化本身免疫力，今（27）日生技股當中的與保健產品有關的個股表現相對突出，萄葡王（1707）與寶齡富錦股價相對走強，今日寶齡富錦一度來到86.3元，漲幅5.3%，萄葡王來到221元，漲幅也有1.8%，成為少數逆勢上漲個股。

新冠肺炎影響下，全球股市都很慘，國內也只有生技股表現相對突出，之前走強的個股包括防疫苗概念股高端、亞諾法及國光，隨著漲多後，資金布局也開始出現改變，耳溫槍大廠豪展股價依舊走強，最高來到61元，由黑翻紅，振幅近5%以上，也代表著隨著疫情變化，相關的防疫概念股，依舊是市場資金避風港。

疫情持續擴散，防疫成為重要任務，除了口罩及清潔用品個股受惠外，漲勢也擴大到相關保健個股，國內的保健食品大廠萄葡王也受到市場資金青睞。

法人也分析，全球不斷的傳出疫情，國內也有新增案例，相關實質性研究的個股可持續注意，建議回歸基本面關注基本面展望相對樂觀之個股。

今天股價走勢較活潑的寶齡富錦，寶齡富錦的維他命C、液態維他命D等保健食品都賣到缺貨，正在持續趕工當中；尤其，寶齡富錦原本就銷售醫院地板、空氣、病房等消毒品，在台灣一直是市占率第一，已接到衛福部、台大醫院等客戶要求保留產能，此部分的業績也大幅成長。