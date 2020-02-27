外資看國巨 上演多空大對決

國巨（2327）股臨會說法正向，外資圈卻上演多空大對決，包括里昂證券出具評論，將國巨降評到「劣於大盤」，美銀也重申「劣於大盤」，但力挺派摩根士丹利高喊加碼，目標價升到566元，滙豐重申「持有」、目標價也提高到400元。

里昂最新給國巨475元目標價，相較此前的500元，僅下調5%，但評級跳四級從買進到看空；美銀目標價355元不變，今、明年預估每股純益（EPS）略調降。國巨今早盤續跌，賣壓減輕，420元整數有守。

里昂先前在新冠肺炎第一時間，曾力挺國巨強調前景不變，但近期先是華新科對後市保守，國巨說法也無法讓里昂吃定心丸。內容直指，競爭對手不積極漲價，勢必壓縮國巨空間，包括報價、毛利、獲利預期都要大幅修正。

里昂指出，國巨曾傳出調漲MLCC和晶片電阻50%、80%，確實是令人振奮的好消息，也是國巨歷來最大調漲幅度，但對手並未上調價格（ASP）預期，實際漲價空間可能不大。

此外，新冠肺炎對消費力帶來打擊，里昂認為，被動元件或許還會「漲」，但市場尚未警覺若買氣低於預期的負面效應，尤其下游電子廠已紛紛保守，即使被動元件庫存有限，客戶不積極拉貨仍可能形成衝擊。里昂綜合評估，下調國巨今、明年EPS 14~38%至32元、31元。

摩根士丹利則認為，國巨短線下挫，和華新科保守有關，但通常下一季報價怎麼走，都是當季前兩、三周才知道，華新科說法「打太極」很合理。

反倒國巨股臨會看法正向，庫存持續下滑，加上配息有吸引力，摩根士丹利表示，近期國巨下跌將提供更好的切入點，積極建議投資人低接（buy on dips）。