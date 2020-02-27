快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

外資看國巨 上演多空大對決

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

國巨（2327）股臨會說法正向，外資圈卻上演多空大對決，包括里昂證券出具評論，將國巨降評到「劣於大盤」，美銀也重申「劣於大盤」，但力挺派摩根士丹利高喊加碼，目標價升到566元，滙豐重申「持有」、目標價也提高到400元。

里昂最新給國巨475元目標價，相較此前的500元，僅下調5%，但評級跳四級從買進到看空；美銀目標價355元不變，今、明年預估每股純益（EPS）略調降。國巨今早盤續跌，賣壓減輕，420元整數有守。

里昂先前在新冠肺炎第一時間，曾力挺國巨強調前景不變，但近期先是華新科對後市保守，國巨說法也無法讓里昂吃定心丸。內容直指，競爭對手不積極漲價，勢必壓縮國巨空間，包括報價、毛利、獲利預期都要大幅修正。

里昂指出，國巨曾傳出調漲MLCC和晶片電阻50%、80%，確實是令人振奮的好消息，也是國巨歷來最大調漲幅度，但對手並未上調價格（ASP）預期，實際漲價空間可能不大。

此外，新冠肺炎對消費力帶來打擊，里昂認為，被動元件或許還會「漲」，但市場尚未警覺若買氣低於預期的負面效應，尤其下游電子廠已紛紛保守，即使被動元件庫存有限，客戶不積極拉貨仍可能形成衝擊。里昂綜合評估，下調國巨今、明年EPS 14~38%至32元、31元。

摩根士丹利則認為，國巨短線下挫，和華新科保守有關，但通常下一季報價怎麼走，都是當季前兩、三周才知道，華新科說法「打太極」很合理。

反倒國巨股臨會看法正向，庫存持續下滑，加上配息有吸引力，摩根士丹利表示，近期國巨下跌將提供更好的切入點，積極建議投資人低接（buy on dips）。

國巨 華新科

延伸閱讀

外資首開國巨降評第一槍 目標價下修到475元

國巨漲價題材難延續 亞系外資降評下修目標價

全球黃金ETF規模攀峰

國巨配息大方 外資肯定

相關新聞

台股下殺後該恐懼或貪婪？ 市井股神：想買到黑馬股先讀熟這些劇本

「別人恐懼、我貪婪。」或許是受到這句股神巴菲特的名言激勵，對比媒體上看到的疫情擴散恐怖消息，台股至今並未受到新冠肺炎疫情的嚴重影響。

美股四大指數收跌 台股開盤小漲3.34點後翻黑

美股昨日開高反彈後翻黑，終場四大指數仍收跌，不過跌幅已較前兩日大幅收斂，而台股今日以11,436.96點小漲3.34點開...

九家上市公司 3月法說

臺灣證券交易所宣布，3月將有宇瞻（8271）、春源、國化、台中銀、榮成、寶隆、華夏、晶相光、弘憶股等九家上市公司，借場地自行辦理法人說明會。

盤中零股交易 10月26日上路

眾所期待台股實施盤中零股交易，上路時間拍板。證交所昨（26）日公告，新修訂上市股票零股交易辦法並獲金管會核可，確定於10月26日起實施盤中零股交易，屆時股民於一般交易時間就能買賣零股，股王大立光（3008）也能買，現有盤後零股亦將維持運作。

海運股營運 估Q1落底

國際海運市場受到中國大陸新冠肺炎疫情等因素影響，近月以來，運價跌跌不休。不過，隨工廠陸續開始復工，2月下旬的運價跌幅已出現趨緩跡象。法人機構指出，海運股今年營運低點有機會出現在首季，看好長榮（2603）等海運股業績恢復成長空間。

風電、氮化鎵股 逆勢走強

台股昨（26）日受制於外資連日提款閃人，收跌106點，多方回防半年線，但與新冠肺炎關聯較低的世紀鋼（9958）、漢磊等風電、氮化鎵概念股點火走強，扮演盤面多方指標。

就市論勢／雲端、網通聚焦

新冠肺炎疫情未見和緩，日本、韓國、義大利等國家紛紛失守，導致市場信心動搖，歐美股承壓下挫，台股周三…

滙豐證：台股下跌 兩波硬仗

新冠肺炎疫情擴散，外資昨天擴大賣超台股達三三二億元，拖累指數下挫；滙豐證券示警，台灣科技廠三月訂單調整將加大，五、六月庫存去化不順恐還會有新壓力，台股面臨「連兩波」下跌挑戰；主要科技廠如台積電等看跌百分之十至十五。

外資看台股...保留現金

加權指數失守半年線，法人分析，台股在三個面向包括技術面、籌碼面、心理面趨勢向下，短線可能還未落底，要有效反彈，除了要先打第二隻腳，新冠肺炎疫情也得受控，有效反彈可能要等到3月之後。

外資賣不停 台股今年來失血1,500億

新冠肺炎疫情升溫，美股四大指數連跌四天，衝擊台股昨（26)日大跌逾百點，外資加大賣超，大賣332.01億元，為史上第六大賣超金額，連五賣；累計今年以來外資賣超台股近1,500億元，遠不如去年同期的買超971億元，外資態度轉向，法人憂心大盤走勢恐持續有壓。

滙豐：科技股看跌15％

新冠肺炎疫情擴散，全球股市大跳水，台股昨（26）日失守半年線支撐，電子股成賣壓重心。滙豐證券示警，台灣科技廠3月訂單調整將加大，5、6月庫存去化不順，恐還會有新壓力，主要科技廠如台積電等，股價恐看跌10%至15%。

滬深兩市連續6日成交破人民幣兆元 外資持續流出

滬深兩市今（26）日縮量下跌，成交額總再破人民幣兆元，已連續6個交易日破兆。北向資金（外資）連續4個交易日淨流出，是自去...

熱門新聞

中華電信現金股利4.226元 殖利率3.9%

旺宏記憶體價格 喊漲

外資賣不停 台股今年來失血1,500億

盤中零股交易 拍板10月26日上路

國巨去年EPS 16.35元 每股配發15元現金股利

內外資力挺 16檔個股放閃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。