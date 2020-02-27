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記憶體不再旺！美銀喊賣南亞科、力成

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
美銀證券對記憶體前景保守，全面下修類股。報系資料照
美銀證券對記憶體前景保守，全面下修類股。報系資料照

南韓「全境淪陷」，市場預期三星員工感染新冠肺炎有利台廠，但美銀證券發布記憶體報告，不僅下調韓廠財測，台美供應鏈也全面下修，包括南亞科（2408）、力成、群聯等都被降評為「劣於大盤」；美銀直言，第2季記憶體股砍單壓力將到，且下半年也不會「旺」，類股將跑輸大盤。

美銀最新將三星降為「中立」，海力士、美光、南亞科、力成、慧榮從「買進」跳評砍到「劣於大盤」，群聯和ASM太平洋重申「劣於大盤」。其中，南亞科調整後目標價80元，力成100元，群聯230元。記憶體股繼26日聯袂下挫，今早盤南亞科再跌4%，力成2%，群聯1%。

美銀表示，今年來記憶體股一度受惠疫情可控、廠商獲利轉強及庫存大幅去化，集體強勁上漲，但近期局勢翻轉，三星員工不幸染疫，全球疫情也持續擴大，原本樂觀的記憶體前景豬羊色變，第2季到下半年恐旺季不旺。

美銀進一步說，疫情導致各地產能下滑，3月到第2季記憶體廠砍單機率激增，以財會年度看，美光近一季財測可能下修，接著韓國三星、海力士2、3季度的報價和獲利預期也可能調整，若產品仍調漲、漲幅將不如預期，進而使台美記憶體廠受到拖累。

市場原本樂觀，台灣記憶體廠吃到韓廠訂單，但美銀分析，三星也盡全力做最大控制，台灣能分到的訂單或許有限，受惠度極低，其次是全球記憶體廠下修，對台灣供應鏈也不是好事，反倒應提防南亞科、力成等表現令人失望。

美銀對台韓美記憶體廠獲利下修達19%〜35%之多，預估本益比也下調。

以南亞科來看，原先估今年每股純益（EPS）有4.3元，明年6.2元，目前降為3.3元、5.1元；力成由9.4元、10.4元降至8.4元、9.4元；群聯則維持低於市場預測的17.1元、14.3元。

南亞科 記憶體

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