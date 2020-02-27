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美股四大指數收跌 台股開盤小漲3.34點後翻黑

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

美股昨日開高反彈後翻黑，終場四大指數仍收跌，不過跌幅已較前兩日大幅收斂，而台股今日以11,436.96點小漲3.34點開出後，多頭一度吹起反攻半年線號角，惟仍不敵賣壓，指數無功而返，並進一步翻黑回測11,400點整數關卡。

昨日美股開高走低，早盤道瓊雖然一度反彈近460點，但是市場對新冠肺炎疫情的擔憂仍揮之不去，道瓊與標普500 於盤中翻黑，呈弱勢震盪並等待盤後川普將召開的記者會；不安的氛圍持續壓抑國際原油價格走低，並推升美債價格走高，道瓊3個交易日累計下跌超過2000點。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌123.7點，或0.46%，收在26,957點；標普 500 指數下跌11.8點，或0.38%，收在3,116.39點；那斯達克指數上漲15.16點，或0.17%，收在8,980.78點；費半指數上漲3.84點，或0.22%，收在1,749.95點。

台股籌碼面部分，昨日三大法人合計賣超341.38億元。其中外資賣超332.04億元，投信買超7.2億元，自營商賣超16.56億元。資券變化方面，融資增7.72億元，融資餘額為1,374.91億元，融劵增4.25萬張，融券餘額為84.68萬張。外資台指期部位，多單減碼5,993口，淨多單部位21,461口，借券賣出金額為38.14億元。

投顧法人指出，雖然新冠肺炎在全球擴散，衝擊金融市場發展，拖累美股道瓊今晨再度下挫，但是跌幅已經逐漸收斂，科技股也見回穩。預期後續美國疫情將有效控制、中國災情漸趨和緩，台灣經濟表現穩健。在台股技術型態半年線仍呈走揚，震盪後可望回穩向上，無須過度恐慌。

台股 美股

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