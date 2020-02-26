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台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

誠品生活去年EPS 4.92元 資本公積配發股息4.2元

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

誠品生活（2926）今（26）日公告去年財報，全年營收53.2億元，稅後純益2.33億元，年減32.7%，每股純益（EPS）為4.92元，主要因去年導入IFRS16會計準則，故影響損益。法人估算，IFRS16影響損益約3元，若還原計算，去年EPS約為7.92元。

另外，誠品生也公告，公司董事會決議以資本公積配發現金股利4.2元，配發率為85.3%。

誠品生主管提到，去年台灣市場持平，旅館因受到IFRS16影響也是持平，若無此因素則是減虧；香港受到反送中運動影響為衰退。大陸市場方面，蘇州店成長，但2018年開幕的深圳店未達預期。

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