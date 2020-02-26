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盤中零股交易 拍板10月26日上路

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

眾所期待台股實施盤中零股，上路時間拍板！證交所表示，為滿足投資人普通交易時段買賣零股需求，新修訂上市股票零股交易辦法獲得金管會核可，確定於10月26日實施盤中零股交易，屆時股民於一般交易時間就能買賣零股，而現有盤後零股也將維持既有運作機制。

證交所指出，盤中零股交易的申報時間規畫為上午9:00至下午1:30，並於9:10起第一次撮合，之後每三分鐘以集合競價撮合，依價格優先和時間優先原則成交。

撮合後將對外揭示成交價格及數量，及未成交最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊；零股交易買賣申報限制以限價單下單，並限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易。

證交所指出，在收受買賣申報期間，也將實施試算行情資訊揭露，即上午9:00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1:30。

為避免因行情波動劇烈，導致成交價格超出投資人預期，證交所說，盤中零股交易也會實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後到下午1:20間啟動。當每次撮合前經試算成交價格漲跌超過前一次成交價格的上下3.5%時，便對當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報的輸入、取消及變更，待延緩撮合時間終了後恢復。

價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價量以及最佳五檔買賣價量供投資人參考。

另盤中零股交易下單方式限採電子交易委託，但專業機構投資人不在此限，預收款券方式與普通交易相同。此外，零股也不得進行融資融券及借券賣出等交易，零股交易申報及成交之股票價格均不作為當日開盤、收盤價格，也不作為最高、最低行情的紀錄依據。

至於盤中零股交易管道，由各證券商自行決定是否開辦，如投資人欲進行盤中零股交易，可洽有辦理業務的證券商，向券商確認盤中零股交易手續費計收方式。證交所呼籲，投資人應謹慎區別普通交易及盤中零股交易之下單委託界面，注意買賣委託申報數量，避免發生爭議。

證交所 證券商 借券賣出

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