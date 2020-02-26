滬深兩市連續6日成交破人民幣兆元 外資持續流出

滬深兩市今（26）日縮量下跌，成交額總再破人民幣兆元，已連續6個交易日破兆。北向資金（外資）連續4個交易日淨流出，是自去年8月7日以來首次。

截至收盤，上證綜指跌0.83%，報2987.93點；深證成指跌3.02%，報11497.55點；創業板指跌4.66%，報2180.7點。

滬深兩市共有92檔股票漲幅在9%以上，173檔股票跌幅在9%以上。

財新網引述雲一資產董事長、首席投資官張子華表示，外資因為海外疫情加上海外市場大跌而做出明顯的避險動作，近幾天持續流出。縱觀外資投資大陸的標的，總體而言是消費和白馬股，所以外資流入流出對於消費、白馬的股價影響較大。而大陸國內近期科技ETF和科技類公募基金大量發售，資金持續推動創業板走高，總體市場呈現外資決定消費白馬走勢，內資決定以5G產業鏈和晶片為代表的科技股的走勢。

信達證券策略分析師谷永濤預期，A股市場科技類股大漲、權重類股較弱的結構分化行情會有所收斂，但股市未來行情還是跟市場流動性、疫情、政策關係比較大。

國泰君安認為，總體而言，市場成交量繼續放大，高科技和藍籌股出現明顯輪動走勢，表明市場在當前位置的分歧觀點。短期市場波動或將放大，高低估值切換也是從側面反映投資人對於未來市場繼續震盪上行的樂觀情緒。

此外，成交量連續站上兆元水準。操作建議避免追漲殺跌，顧此失彼反而容易出現踏空。短期來看，低估值藍籌具有補漲需求，但是中長期仍舊建議關注高科技龍頭股的全年投資機會。

國盛證券表示，大盤重回3000點附近，創業板指更連創新高。巨幅上漲之下，短期內市場恐高和獲利了結情緒有所升溫，加上海外衝擊引導，市場出現震盪非常正常。科技成長的大邏輯大趨勢未被破壞，仍是階段性主線。首先，增量資金仍在不斷湧入；寬貨幣環境持續；再融資放鬆週期來臨，科技成長最為受益；從基本面來看，科技成長同樣具備較強支撐和景氣優勢。