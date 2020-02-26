國巨去年EPS 16.35元 每股配發15元現金股利

被動元件大廠國巨今（26）日公布2019年全年營運表現，歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為69.45億元，每股稅後純益（EPS）16.35元，優於原先法人預期的15元，連續第二年大賺一個股本以上，同時也公告每股配發15元現金股利，股利發放率92%。

國巨去年第4季單季合併營收為100.16億元，季減2.9 %、年減38.2%，歸屬於本公司業主之稅後合併淨利8.93億元，單季每股純益2.1元，毛利率較上季增加2.5個百分點，來到33.5%，是近三個季度高點，法人推估主要是反應產品報價，進而帶動毛利率攀升。

其中，一次性的M&A併購相關費用3.3億元及已實現、未實現外幣兌換損失9.2億元，對單季每股稅後純益影響約為3元。

國巨2019年全年度合併營收413.07億元，較去年同期減少46.5%，全年度歸屬於本公司業主之稅後合併淨利69.45億元，總計每股稅後純益16.35元，毛利率為35.8%。

此外，由於新冠肺炎疫情影響，中國大陸許多省市政府執行封閉式管理，人流控管規定嚴格，使得生產廠區的人員召募進度極具挑戰，而國巨的產能利用率仍在低檔，成品庫存天數已降至30天以下，國巨將盡全力調整產能並優先滿足客戶的緊急需求，讓疫情的影響性降至最低，並審慎應對業績及營運展望。