致茂董座黃欽明：肺炎增市場變數 半導體測試仍不錯

致茂電子（2360）今（26）日召開電話法人說明會，致茂董事長兼總經理黃欽明、財務長應正等與會，黃欽明提到，武漢肺炎攪亂對於市場會有一些變數，不過今年來自半導體測試需求仍延續去年下半年，看好半導體的三大部分測試應用，同時旗下兆晟在晶圓廠應用可望有所貢獻。

回顧去年第4季，黃欽明說，在武漢肺炎之前，整體製造業轉移發展大勢已定，在中國以外新產能開出後，讓設備下單採購加速，挹注致茂去年第4季和往年不太一樣，整體需求相當忙碌。

提及今年，黃欽明則表示，今年2月即將結束，雖然遇到武漢肺炎攪局，讓市場會有一些變數，不過，觀察今年來自半導體需求有望延續去年下半年情況，包含5G時代來臨的AIoT以及高速運算等。

黃欽明強調，目前看起來至少今年半導體測試將維持不錯，包含車載或高可靠性的測試比如Burn-in Test 及 SLT Test等，第二是3D感測元件所需之VCSEL / ToF測試設備的新功能，以及致茂也已投入第三波半導體所需雷射測試、光纖通訊檢測設備應用等。

同時黃欽明提到，致茂和工研院技術合作設立的兆晟奈米獲得客戶青睞，相關研發技術對於工業晶圓材料、晶圓代工客戶歷經兩年多耕耘，有望在今年創造一些業績。