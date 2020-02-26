台股失守半年線 三大法人大賣341.16億元
台股今（26）日開低震盪走低，終場指數以11,433.62點作收，下跌106.61點，失守半年線；三大法人今日合計大舉賣超台股341.16億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.01億元，外資自營商賣超0.02億元，投信買超7.41億元，自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超16.86億元，三大法人合計賣超341.16億元。
昨日美股開高走低，新冠肺炎疫情的恐慌再次升溫，股市賣壓沉重，終場再洩879點，累計2個交易日下跌超過1,900點，而亞洲主要股市今日表現也持續疲弱。
台股權值股今日表現多為弱勢，盤面上部分防疫概念股持續有表現，散熱族群的泰碩今日一舉亮燈停，雙鴻、奇鋐、超眾同步走揚;造紙族群受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送也帶動紙箱用量，今日持續獲得資金流入。
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