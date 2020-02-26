外資續賣 台股失守半年線
美股連兩日下挫，連帶使今（26）日台股震盪走跌，在蘋概三王均走跌超過1%下，終場失守半年線，下跌106.61點，收在11,433.62點，成交量達1,757.25億元，外資持續賣超台股，不過投信轉為買超。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.01，外資自營商賣超0.02億元，投信買超7.41億元，自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超16.86億元，三大法人合計賣超341.16億元。
今日盤面焦點族群有散熱、造紙以及防疫等，防疫概念股仍有表現，包括瑞基成功開發新冠肺炎檢測試劑，股價一舉亮燈漲停、散熱族群的泰碩也漲停；另外，造紙族群受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送也帶動紙箱用量，持續獲得資金流入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言