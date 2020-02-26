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外資續賣 台股失守半年線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股連兩日下挫，連帶使今（26）日台股震盪走跌，在蘋概三王均走跌超過1%下，終場失守半年線，下跌106.61點，收在11,433.62點，成交量達1,757.25億元，外資持續賣超台股，不過投信轉為買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.01，外資自營商賣超0.02億元，投信買超7.41億元，自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超16.86億元，三大法人合計賣超341.16億元。

今日盤面焦點族群有散熱、造紙以及防疫等，防疫概念股仍有表現，包括瑞基成功開發新冠肺炎檢測試劑，股價一舉亮燈漲停、散熱族群的泰碩也漲停；另外，造紙族群受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送也帶動紙箱用量，持續獲得資金流入。

外資 自營商

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