台股收跌106.61點失守半年線 三大法人賣超341.16億元

在股票市場上，投資人最不願意見到的大殺戮終於來了！二月二十四日美股盤前道瓊指數已大跌七七二點，一場大殺戮看起來免不了，果然美股開盤即充滿了賣壓，全場跌勢愈來愈重，最後收盤道瓊指數下跌一○三一．六一，跌幅達三．五六％，標普跌一一一．八六，跌幅達三．三六％，Nasdaq跌三五五．三一，跌三．七一％，台灣人最關注的費城半導體指數跌八九．八二，跌幅達四．七五％。

2020-02-26 12:24