台股收跌106.61點失守半年線 三大法人賣超341.16億元
美股重挫，拖累台股今（26）日開低震盪走低，一度下滑至11,408.06點，權值股、金融股、傳產龍頭股走弱，蘋概三王同步收黑，半年線宣告失守，終場以11,433.62點作收，下跌106.61點，成交量1,757.25億元；三大法人賣超341.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.01億元，投信買超7.41億元，自營商賣超（合計）16.56億元，其中自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超16.86億元。
台股今日以11,468.6點下跌開出，台達電（2308）與正新表現抗跌強勢，但台積電、鴻海、大立光與可成等蘋概股走弱，被動元件國巨也下跌，傳產股包括台塑、南亞、亞泥、和泰車等也是下跌，盤中雖一度收斂跌勢，但終究不敵賣壓，終場收11,433.62點，跌幅0.92%。
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