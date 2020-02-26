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台股震盪走低失守半年線 大跌106點收11,433

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
亞洲主要股市26日持續弱勢，台股開低後，盤中一度小幅收斂跌勢，不過最終仍不敵賣壓，終場指數以11,433.62點作收，失守半年線。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
亞洲主要股市26日持續弱勢，台股開低後，盤中一度小幅收斂跌勢，不過最終仍不敵賣壓，終場指數以11,433.62點作收，失守半年線。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

市場擔憂美國進入社區感染、恐慌賣壓再現，美股道瓊指數再度重挫879點，影響亞洲主要股市今（26）日持續弱勢，台股開低後，指數一度大跌逾百點，儘管多方企圖守穩半年線關卡，盤中一度小幅收斂跌勢，不過最終仍不敵賣壓，終場指數以11,433.62點作收，下跌106.61點、跌幅0.92%，成交量1,757.25億元，失守半年線。

美股開高走低，道瓊雖一度反彈近190點，但是美國CDC警告美國或將進入社區感染，使得疫情的恐慌再次升溫，股市賣壓沉重，終場再洩879點，累計二個交易日下跌超過1,900點。

亞洲主要股市今日表現也持續疲弱，日、韓股開低後盤中走跌逾1%，港股盤中走跌近0.8％，台股開低略為收斂跌勢、盤中走跌0.5%，陸股則開低後一度翻紅。

觀察今日台灣50成分股盤中表現，除了台達電（2308）、正新逆勢走揚小漲外，其餘皆為走跌格局，其中國巨開低走跌逾3%，跌勢最重，可成、聯電、和泰車、新光金、研華、亞泥、豐泰、南亞科、南亞、台塑等也有逾1%的跌勢，台積電、鴻海、聯發科盤中跌幅在0.4~0.8％不等間，大立光則開低後兩度收斂跌勢至平盤。

其餘盤面上焦點，防疫概念股仍有表現，包括瑞基成功開發新冠肺炎檢測試劑，今日股價一舉亮燈漲停，美德醫療-DR、恆大、毛寶等仍有3~5%不等間的漲幅。

散熱族群泰碩今日一舉亮燈停，雙鴻走揚近4%，奇鋐走揚逾3%，超眾走揚逾2%等。

造紙族群受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送也帶動紙箱用量，今日持續獲得資金流入，包括榮成走揚逾9%，正隆走揚逾6%，華紙走揚逾5%，永豐餘也有逾4%的漲勢等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日雖然帶量下殺，指數跌破半年線，不過跌幅並沒有失控擴大，顯示多方仍企圖守穩半年線。

目前而言，台幣相對亞幣強勢，且台灣疫情也相較亞洲輕微，官股行庫逢低進行加碼動作，皆有利支撐台股，不過仍須留意在國際新冠肺炎疫情沒有明顯趨緩，且2月營收將於下周陸續公布下，短線上仍有不利因素慢慢顯見，投資人持股不宜過度追價。

【中央社／台北26日電】

台北股市今天開低走低，收盤跌106.61點，為11433.62點，跌幅0.92%，跌破半年線11448點，成交金額新台幣1757.25億元。

加權指數開盤為11468.60點，盤中最高11494.22點，最低11408.06點；不含金融股指數9629.28點，跌97.38點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.97%、食品股跌0.41%、塑化股跌1%、紡織股跌0.14%、機電股跌1.15%、造紙股漲4.96%、營建股跌0.07%、金融股跌0.45%。

委買張數1394萬1694張，委賣張數840萬1974張，成交張數619萬7752張。

收盤時上漲278家，下跌522家，持平150家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、群創、元大滬深300正2、友達。

漲幅前5名個股為富邦VIX、泰碩、圓展、格威傳媒、美德醫療-DR。

跌幅前5名個股為國巨、華新科、台表科、銘旺科、聖馬丁-DR。

台股

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