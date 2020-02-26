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市場出現轉單效應 合晶調漲6吋以下矽晶圓價5%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

半導體矽晶圓合晶科技（6182）今（26）日表示，該公司指出，受新冠肺炎影響，市場出現轉單效應，該公司近日調漲6吋以下中小尺寸矽晶圓價格約5%，目前6吋矽晶圓產能已滿載，後市營運展望並不看淡。

在營運面上，合晶表示，該公司受惠中國武漢肺炎疫情的轉單效應，6吋及以下中小尺寸矽晶圓急單大量湧到，帶動該公司台灣楊梅廠30萬片的產能目前已滿載，且目前訂單能見度已達第2季，在供給不足情況下，合晶調漲6吋及以下中小尺寸矽晶圓價格約5%。

由於6吋及以下矽晶圓佔合晶營收比重約近20%，需求吃緊與漲價將貢獻合晶上半年營運持穩。

合晶進一步指出，原本6吋及以下中小尺寸矽晶圓市況並不好，尤其中國供應商量產技術相對成熟，殺價競爭，但受到新冠肺炎疫情擴散影響，下游客戶出現市場可能供貨吃緊的預期心理，紛將訂單轉投到中國以外的廠商下單，合晶也因而受惠，後市矽晶圓價格是否持續調漲仍值得留意。

市場法人則認為，在這一波急單的貢獻下，合晶至少到今年上半年為止，營運展望相對樂觀。

矽晶圓 合晶 肺炎

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