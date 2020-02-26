高端盤中股價由黑翻紅 國光逆勢漲

新冠肺炎（COVID-19）讓全民一起防疫，防疫苗概念股高端（6547）、亞諾法今（26）日股價都出現漲多回檔修正走勢；國光這波漲幅較溫和，股價依舊逆勢上漲，漲幅達達1.6%，法人還是認為，防疫概念股研發能量會持續影響未來股價走勢。

新冠肺炎（COVID-19）國光是國內的疫苗大廠，已成立專案小組對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，為國家防疫盡心力，近日股價持續走強，今天依舊逆勢上揚，來到28元，漲幅為1.6%。

高端疫苗成這波人氣指標，股價出現回檔修正，一度開低來到48.15元，盤中再度出現大量買盤一路衝高，由黑翻紅，最高來到54.9元，漲幅近5%，振幅達12%；另外，亞諾法今天也一度開高來到40.95元，盤中最低來到38.85元，振幅達5%。

國光1月營收為3.57億元，受惠於流感疫苗供應，營收再創單月營收歷史新高，年增率2588.44%，較上月營收2.74億元，成長幅度達三成。國光的充填產線產能已達滿載，第二條充填線預計將於2021年第3季啟用，可望帶動充填總產能擴大至目前產能的4倍。

法人指出，高端近期股價走強，主要受惠該公司有二大防疫產品正在研發，是近期開發新冠肺炎相關產品進度最明顯，隨著疫情擴散，需要檢測的人數增加，雖然都還在研發階段，考量到未來龐大需求，高端成為市場資金追逐的標的。

首先因應檢測大量需求，高端透過研發能量，已申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可，如果能順利通過許可，可以協助國內增加檢測數量，未來通過使用的數量有想像空間。

另外，已經與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，美國國衛院將提供其最新研發的新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗與相關生物材料，最快在今年第2~3季進入人體臨床試驗。