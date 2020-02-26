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美股連二日重挫 台股早盤大跌逾百點

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
美股連兩天重挫，台股空方力道加劇，26日開盤後指數一度大跌逾百點，回測半年線及11,400整數關卡。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
美股連兩天重挫，台股空方力道加劇，26日開盤後指數一度大跌逾百點，回測半年線及11,400整數關卡。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

市場擔憂美國進入社區感染、恐慌賣壓再現，道瓊再度重挫879點，影響台股今（26）日開盤走跌71.63點，指數以11,468.60點開出後，空方力道加劇，使得指數一度大跌逾百點，回測半年線及11,400整數關卡。

美股開高走低，早盤道瓊雖然一度反彈近190點，但是美國CDC警告美國或將進入社區感染，使得疫情的恐慌再次升溫，股市賣壓沉重，拖累道瓊連兩日重挫，累計2個交易日下跌超過1900點，並且瘋狂轉向債市避險，壓抑十年期債殖利率創下歷史新低。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌879.4點，或3.14%，收在27,081點；標普500指數下跌97.6點，或3.02%，收在3,128.21點；那斯達克指數下跌255.6點，或2.77%，收在8,965.61點；費半指數下跌55.1點，或3.06%，收在1,746.10點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超115.24億元。其中外資賣超116.66億元，投信賣超4.56億元，自營商買超6.03億元。資券變化方面，融資增9.52億元，融資餘額為1,367.19億元，融劵增1.24萬張，融券餘額為80.43萬張。外資台指期部位，多單加碼698口，淨多單部位27,454口。

統一投顧指出，由於美國疾管署擔心武漢肺炎在美國擴散，導致今晨美國道瓊指數再度重挫，恐推累台股今日表現。但是美國疫情仍未擴散，且中國亦逐漸收斂，疫情對金融市場衝擊可望逐漸鈍化；加上美國經濟基本面仍佳，中國政府積極推出利多政策，研判台股半年線為近日強力支撐。

投資建議逢低布局業績股，如蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

【中央社／台北26日電】

美股道瓊工業指數昨天大跌千點，今天收盤又大跌879.44點，台股今天開盤不久即大跌逾百點，但跌幅逐步收斂。

加權指數最低來到11408.06點，跌132點，9時18分，指數來到11458點，跌81點，8大類股僅造紙類股上漲，一支獨秀，其餘各類股都下跌。

大型權值股蘋概3王早盤都下跌，台積電來到317元，下跌1.55%。大立光來到4575元，下跌1.18%。鴻海來到81元，下跌1.57%。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，台積電、大立光、聯發科受到手機出貨量下修，及美國可能對華為管制越嚴的影響，近期成為外資提款機，因而有可能回測前低，但三王股價已大幅修正，且從技術面來看，也到相對低檔。

陳冠升認為，台股短線可能已在2月3日低點11138點，及2月10日最低的11423點，於恐慌中出現第一支腳及第2支腳的低點，即使近期指數因利空消息拉回，再打第2或第3支腳，除觀光、旅遊、飯店、航空等直接受害股之外，之前股價超漲到價值高估太多、且籌碼凌亂的個股，可能還有調整空間或再破前低。

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