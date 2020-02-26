台股抗疫 官民聯手護盤

新冠肺炎疫情延燒，美股道瓊指數24日狂瀉逾千點，台股昨（25）日開盤重挫百餘點，不過，盤中在政府相關基金、公股行庫、壽險基金等三大銀彈為首的買盤進場護盤的情況下，點火蘋概三王，激勵指數開低走高，終場由黑翻紅，在亞股中表現相對突出。

台股加權指數昨日終場小漲5點、收11,540點，漲幅0.05%，上市櫃成交量總計為1,944億元，其中上市為1,554億元。三大法人進出方面，共計賣超台股115.23億元，其中外資繼24日大賣263億元後，昨日賣超縮小到116.71億元，投信賣超4.56億元，自營商則買超6.03億元。八大公股行庫昨日買超9.63億元、連二買。

受到美股24日四大指數重挫影響，昨日台股早盤開低，一度下挫119點，其後在市場盛傳政府相關基金、公股行庫等銜命進場護盤的訊息後，配合壽險買盤也逢低大撿便宜，並鎖定蘋概三王點火，指數跌點逐步收斂。

根據盤後統計顯示，指標股台積電，外資昨天賣超張數從24日的26,476張減少到12,928張，台積電雖遭外資連八賣，但國內法人大力搶進，拉動昨日股價上漲2元、收322元。

台積電昨日最大的買超來源為國泰證券，買超4,914張，其次是富邦證的2,672張，其中不乏壽險自有資金。另外，公股行庫與政府相關基金也有進場跡象，如台銀證券買超390張，兆豐及合庫證券也都是買家。

此外，外資對鴻海及大立光都轉賣為買。鴻海在內外資同步買超加持下，昨日漲1.6元、收82.3元，其中，外資終止連四賣，昨日買超8,612張，國泰證也大買1,024張；股王大立光也受惠於內外資同步買進，終場漲20元、收4,630元，其中，外資買超27張，富邦、兆豐、合庫及台銀證也都買超。

從壽險龍頭旗下的國泰證買超個股來看，昨日前五大買超標的依次為台積電、兆豐金、和碩、台泥及開發金；富邦證主要買超個股為中信金、台積電、第一金、群創、兆豐金；台銀證除買進台股ETF之外，主要買超個股為台新金、群創、開發金、台泥及台積電。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，新冠肺炎疫情仍是後市關鍵，供應鏈是否持續受疫情影響，仍待觀察兩、三周，目前可先掌握已知的產業供應鏈，評估對台灣各產業的影響。