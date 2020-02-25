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三大銀彈點火蘋概三王 拉抬指數逆風抗震

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

政府相關基金、公股行庫、壽險基金等三大國內法人進場，點火蘋概三王，台股25日開低走高收小紅，電子股強勢反彈，半年線失而復得。加權指數終場小漲5.36點，收在11,540.23點，漲幅0.05%，成交量擴大到新台幣1,538億元。

外資在24日大賣超263億元之後，25日賣超金額縮小到112億元。在指標股方面，外資對台積電賣超張數從24日的26,476張減少到12,928張，但對於鴻海及大立光則都是轉賣為買。

台積電雖然遭外資連八賣，但國內法人大力搶進，25日股價漲2元，收在322元。台積電25日最大的買超來源為國泰證券買超4,914張，其次是富邦證的2,672張，其中不乏壽險自有資金。另外，公股行庫與政府相關基金也有進場跡象，如台銀證券買超390張，兆豐及合庫證券也都是大買家。

鴻海則是內外資同步買進，25日漲1.6元，收在82.3元。其中，外資終止連四賣，25日買超8,612張，國泰證也大買1,024張。股王大立光也受惠於內外資同步買進，終場漲20元，收在4,630元。其中，外資買超27張，富邦證買超5張，兆豐、合庫及台銀證也都買超。

再從壽險龍頭旗下的國泰證買超個股來看，25日前五大買超標的依次為台積電、兆豐金、和碩、台泥及開發金；富邦證主要買超個股為中信金、台積電、第一金、群創、兆豐金；台銀證除買進台股ETF之外，主要買超個股為台新金、群創、開發金、台泥及台積電。

群益金鼎證券分析，道瓊指數跳空跌破季線直逼半年線，台股25日開盤後跌破半年線止跌反彈，短中期均線均下彎。指數下檔若能先守穩於半年線11,439點上，才有機會上看11,658點月線之上壓力區。

台積電 外資

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