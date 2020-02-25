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元大證黃維誠:台股Q1是低點 今年衝破13,000點不是問題

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，元大證券總經理黃維誠今（25）日信心喊話說，只要電子供應鏈復工順利，台股打第2隻腳後將出現報復性反彈，第一季是今年低點，高點衝破13,000點不是問題。

黃維誠分析，中國大陸GDP占全球比重，已由SARS時的8%大幅擴增至現今的19%，影響層面不可同日而語，加上復工狀況可能不如想像中快，在業績數字「利空」實現時，股市可能還會面臨另一波修正，打第2隻腳。

不過，製造業仍有一定剛性需求，訂單只是遞延而非消失，加上新冠肺炎疫情到達高峰後可望逐漸緩和，預期第二季起將出現急單效應，屆時將出現報復性反彈，但航空、旅行社及飯店等服務業，恢復時間會較長。

他回憶30年前台股衝上12,682點時，曾買過EPS不到2元，股價卻高達200元到400元的股票，但現階段即使台股在11,000點以上，台積電、聯發科等績優股本益比都不貴，台股具有萬點實力。

「元大高股息優質龍頭基金」是今年元大金控年度焦點，為衝刺這檔基金，元大證券特別舉行記者會說明相關事項，黃維誠透露，這檔新基金只募集150億元恐怕沒人會滿意，「150億元絕對不是基本目標」，證券在內的通路會全力以赴。

「元大高股息優質龍頭基金」會買甚麼？黃維誠表示，基金成立後持股不會高於50檔，將是元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續、以及元大全球未來通訊等四檔基金的合體，除穩健大型股外，還有高配息、高成長特性，初期目標的年化配息率4%至5%。

黃維誠說，元大證共有2,400多位業務人員，比元大銀1,000多名理專和業務人力多，也比投信多，要衝這檔新基金，絕對是主力；他看好這檔基金成立後，台股重啟反彈，今年高點挑戰13,000點，意味基金成立後，不僅提供股息，基金獨具的「年終配」機制也會啟動。

元大金控 高股息 台股

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