富達：美股急跌不意外 注意逢低承接的時機

南韓及義大利等地的新冠肺炎疫情加重，24日歐美主要股市的跌幅都超過3%，道瓊指數下跌逾1,000點，跌幅3.5%，為史上第三大，S&P 500及NASDAQ指數跌幅都超過3.4%，費城半導體指數更大跌4.7%。市場恐慌情緒大增，VIX指數單日暴漲46.5%。

富達國際亞太區首席投資官阿南德（Paras Anand）指出，美股24日急跌，但市場出現大規模拋售其實並不令人意外。真正令人意外的，反而是市場之前可以一直保持強勢。

阿南德分析，新冠肺炎疫情爆發以來，中國當局所採取的防疫措施，毫無疑問較過去其他疫情（如SARS及H1N1）時來得果斷，也更具破壞性。目前中國在全球供應鏈及經濟所占的比重比以前更大，所以這次疫情對全球經濟及企業獲利的影響其實顯而易見。

阿南德認為，之前市場如此樂觀，是因為以往出現類似公共衛生緊急事件時，股市往往在經過最初的波動後再次回升，如SARS及H1N1時。但最大的分別是，上述兩次疫情是出現在原本已累積較大跌幅的熊市之後，前者是科技網路泡沫破滅，後者是金融海嘯，但現在卻正身處於歷史上維持時間最長的牛市中。

阿南德說，另外，雖然企業獲利前景持續惡化，但投資人卻預期政府及央行會因此向市場提供充足流動性，以緩和對經濟的衝擊及短期支撐資產價格。前景愈差卻愈令人提高預期，這個劇本近年不時發生。當經濟前景黯淡，與潛在流動性增加相比較之下，市場更看重流動性，反而推高資產市場價格。

阿南德表示，隨著流動性支持資產價格不斷走高的戲碼重複上演，股價估值也已明顯升至過高水平，因此市場調整是可以預期的。這是逢低承接的好機會，尤其是亞洲及新興市場。不過，投資人也應留意，這次市場回調，可能代表以往行之有效的劇本已開始失效。