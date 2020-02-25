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中信投信申請 恒生中國高股息率指數認可

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

中國信託投信繼日前申請特別股指數，證交所表示，今日受理中信投信再申請「恒生中國高股息率指數（Hang Seng China High Dividend Yield Index）」資格認可，是交易所今年受理第三件ETF標的指數資格認可案。

中信投信兩檔指數都和高股息有關，是該投信強項的債券ETF外，有意擴張股息類產品。不久前，中信投信向櫃買中心申請「ICE美國核心固定利率特別股指數」資格認可並獲通過，今天則向證交所申請投資大中華地區高息股的指數資格；不過實際會否發行ETF，還要視主管機關的受益人分散性審核。

證交所指出，根據送件資料，「恒生中國高股息率指數」由恒生指數有限公司編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點均為香港交易所，反映香港上市而非賭場及博彩或煙草行業的高股息率中國企業之整體表現。

此所謂「中國企業」係指香港上市且50%以上的銷售收入（或資產利潤）來自中國的公司，指數成分股共50檔。裡頭特別排除賭博等行業，頗為呼應ESG投資趨勢。

高股息 香港交易所 證交所

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