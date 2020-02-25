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外資賣超112.84億 買盤最愛這一檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日開低走高，蘋概三王齊漲，由台積電領軍，鴻海強彈，股王大立光也收紅，三王領軍推升大盤指數翻紅，終場以11,540.23點作收。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今日開低走高，蘋概三王齊漲，由台積電領軍，鴻海強彈，股王大立光也收紅，三王領軍推升大盤指數翻紅，終場以11,540.23點作收。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今(25)日開低走高收在11,540.23點，三大法人賣超111.2億元，尤以外資賣超112.84億元最高，逆勢獲得外資買超前十檔中，有7檔ETF，買超第一名為富邦VIX，外資單日買超12萬3,255張，其次為鴻海(2317)則獲得外資買超8,612張；台積電為領軍反攻的要角，但仍難逃外資賣超，單日賣超11,728張，統計已連續8天遭外資提款。

台股今日開低走高，蘋概三王齊漲，由台積電領軍，鴻海強彈，股王大立光也收紅，三王領軍推升大盤指數翻紅，終場以11,540.23點作收，上漲5.36點，成交量1,538.15億元；三大法人賣超111.2億元，其中外資賣超112.84億元，投信賣超4.39億元，自營商買超（合計）6.03億元。

統計外資買超前十大依序是富邦VIX、鴻海、群益深証中小。富邦上証反1、富邦深100、華新科、富邦上証、金像電、富邦中証500、彩晶；其中，鴻海獲美系外資調高評等，由中立調高至加碼，目標價則由95元調高至115元，強調鴻海具4~5%殖利率材，列為大型電子股首選。

鴻海今日獲外資買超8,612張，終止連4賣，投信賣超43張，自營商買超2,069張，三大法人合計買超10,638張，鴻海今日收在82.3元，上漲1.6元，漲幅1.98%。

統計外資今日賣超前十大依序是元大S&P原油正2、群創、友達、元大滬深300正2，開發金、台積電、台泥、亞泥、中鋼、 富邦上証正2等；台積電已連續遭外資賣超8個交易日，今日賣超11,728張，投信賣超102張，自營商買超1,144張，合計三大法人賣超10,686張；台積電今日收在322元，上漲2元，漲幅0.62%，仍難逃遭外資提款的命運。

外資 台積電 台股

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