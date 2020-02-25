外資續賣台股 小漲5點

儘管美股四大指數收盤全數重挫，不過今（25）日台股在下方有支撐以及權值股有多單敲進下，指數開低走高，終場上漲5.36點，收在11,540.23點，成交量達1,538.15億元，不過外資持續賣超台股，而投信也轉為賣超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超112.84，外資自營商買超0.04億元，投信賣超4.3億元，自營商（自行買賣）買超8.8億元，自營商（避險）賣超2.7億元，三大法人合計賣超111.2億元。

不畏昨日美股遭受猛烈賣壓，今日的美股期貨電子盤反彈，漲幅在0.8%至1.2%，加上川普喊話，帶動帶動市場的投資信心。台股日前走跌已經部分反應新冠肺炎疫情擴大的利空，使得買盤逢低進場承接，蘋概三王盤中翻紅，終場漲幅落在0.4%至1.9%間，另外，聯發科、國巨、聯電、和泰車等為撐盤主力。