外資續賣台股 小漲5點
儘管美股四大指數收盤全數重挫，不過今（25）日台股在下方有支撐以及權值股有多單敲進下，指數開低走高，終場上漲5.36點，收在11,540.23點，成交量達1,538.15億元，不過外資持續賣超台股，而投信也轉為賣超。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超112.84，外資自營商買超0.04億元，投信賣超4.3億元，自營商（自行買賣）買超8.8億元，自營商（避險）賣超2.7億元，三大法人合計賣超111.2億元。
不畏昨日美股遭受猛烈賣壓，今日的美股期貨電子盤反彈，漲幅在0.8%至1.2%，加上川普喊話，帶動帶動市場的投資信心。台股日前走跌已經部分反應新冠肺炎疫情擴大的利空，使得買盤逢低進場承接，蘋概三王盤中翻紅，終場漲幅落在0.4%至1.9%間，另外，聯發科、國巨、聯電、和泰車等為撐盤主力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言