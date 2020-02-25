三王撐盤台股黑翻紅收漲5.36點 三大法人賣超111.2億

台股今（25）日開低走高，蘋概三王齊漲，由台積電（2330）領軍，鴻海強彈，股王大立光也收紅，三王領軍推升大盤指數翻紅，終場以11,540.23點作收，上漲5.36點，成交量1,538.15億元；三大法人賣超111.2億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超112.84億元，投信賣超4.39億元，自營商買超（合計）6.03億元，其中自營商（自行買賣）買超8.81億元，自營商（避險）賣超2.78億元。

美股周一重挫，台股今日以11,506.74點開低，早盤一度下探至11,415.47點，失守半年線，在台積電領軍反攻下，指數由黑翻紅，部分防疫股漲勢中斷，電子股繼起，撐起大盤表現，終場收在11,540.23點，漲幅0.05%。