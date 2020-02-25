台股開低走高 上漲5點收11,540點
美股四大指數收盤全數重挫，台股今（25）日台股在下方有支撐以及權值股有多單敲進下，指數開低走高終場上漲5.36點、漲幅0.046%，收在11,540.23點，成交量達1,538.15億元。
不畏美股遭受猛烈賣壓，今日美股期貨電子盤反彈加上美國總統川普喊話，帶動漲幅在0.8~1.2%，帶動亞股投資信心，韓股不畏疫情續增影響，漲幅在1%上下；而陸港股多數在平盤附近震盪，上證指數在3,000關卡震盪；不過日股跌幅較重，股因在於昨日休市，今日有補跌壓力，盤中跌幅近3%。
台股日前走跌已經部分反應新冠肺炎疫情擴大的利空，使得買盤逢低進場承接，蘋概三王盤中翻紅，終場漲幅落在0.4~1.9%間，另外，聯發科、國巨、聯電與和泰車等為撐盤主力。
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