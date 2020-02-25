分析師：有低接買盤 操作仍要謹慎為上

台指期今（25）日成為引領台股迎擊美股重挫的指標先鋒，今日開盤跌百點後即快速回升，盤中也回升到平盤之上，穩住多頭信心。期貨分析師表示，早盤美股期指呈現反彈，買盤逢低進場承接台指期，但中國大陸境外新冠肺炎疫情依舊有擴大風險，操作台指期仍需謹慎而為。

台指期貨近月合約價格早盤處於平盤附近游走，台指期開盤雖然一度開低並回測11,400點，但下方半年線支撐不弱，令期指迅速回升並暫時由黑翻紅。

分析師表示，由於前三日台指期的走跌，已經部分反應新冠肺炎疫情擴大的利空，加上美股期指早盤反彈上揚約190點，激勵得買盤逢低進場承接。

今天盤中權值股個股方面由台積電（2330）、鴻海和聯發科為撐盤主力。

美股四大指數重挫，其中，半導體指數下跌4.75%，跌幅居首。新冠肺炎疫情全球蔓延，南韓、日本、義大利逐步爆發群聚感染，造成兩日內的肺炎確診人數暴增，再次增添市場對全球疫情擴散擔憂，此外，近期日圓、韓圜急貶造成亞洲幣值跟貶。

分析師表示，由於美股收盤大跌，亞股今日承壓，後市須緊盯外資的動向，並留意產業供應鏈的供需狀況，選擇具有低評價低基期、股東配息率高，以及或有轉單機會等條件 ；策略上，緊盯著疫情發展及匯市的走勢，嚴控現金持股比，採選股不選市為主軸，擇優為之。