美股狂瀉千點兩年最慘 張建一：美股仍有機會創新高

新冠肺炎疫情讓恐慌情緒加劇，美股昨上演「黑色星期一」，道瓊指數崩跌1031點，創兩年來最糟表現。台經院院長張建一今表示，國際股市短期仍會震盪修正一段時間，但美國消費力道仍強勁，後續美股仍有創新高的機會。

張建一表示，美股昨天才開始跌，主要是因韓國與歐洲疫情影響，特別是義大利的案例增加，造成股民恐慌，影響到全球股市。

張建一認為，除非疫情在近期內可以慢慢趨緩，否則國際股市還會震盪修正一段時間，但這只是短期修正，美國經濟仍強勁，消費力道仍強，預估美股未來還是有機會創新高，就看台股是否跟著連動。

台股昨天跌逾一百五十點，今早盤拉大反彈，是否沒有被美股影響？張建一表示，主要是因為疫情發生在亞洲，台股已經瞬間反應，台股中長期基本面仍看好，但台股不可能獨立於國際景氣之外，目前國際景氣沒有反轉，但受疫情影響，短期一定會有衝擊，預估台股短期仍處於箱型震盪的情況。

針對近期台股外資大逃亡，張建一認為，外資也會看錯行情，外資賣超很多是熱錢、避險基金，外資主要是看匯差，台幣最近也貶值，對外資來說匯差還是會有影響。