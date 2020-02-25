醫揚股價攻頂 雃博今年營運看俏

生技股維持輪動格局，除了疫苗股續漲，醫材股也各憑題材吸金。醫揚（6569）公告去年每股稅後純益達10.88元，創下歷史新高，激勵今（25）日股價跳空上漲，早盤股價攻頂來到169元，並成功鎖在漲停價位，創近三個月新高紀錄。

另外，雃博今年上半年將完成德國轉投資收購，加上新產品推出，也獲買盤青睞，呈現價量具揚，盤中股價來到26.2元，漲幅逾6%。

醫揚去年財報亮眼，營收14.82億元，稅後淨利2.39億元、年增22.8%，每股純益10.88元，包括營收、淨利、EPS均創下歷史新高。董事會並通過將配發8.5元股利，包括6元現金股利、2.5元股票股利，亦是歷年最佳表現。

醫揚去年獲得法國政府新四年合約與德國設備廠十年長單，並在日本、美國高階產品新項目有斬獲，且新護理推車系列也成功上市。

法人表示，醫揚去年拿下的長單可望陸續貢獻營收，營運可望逐季加溫。醫揚主力產品包括生理監測系統、行動醫療輔具和醫療控制器等，公司鎖定醫療資訊系統，產品線多客製化，開發時間長且費用較高。醫揚的代工定單以美洲為主，歐洲、亞洲則多以自有品牌為主。

雃博今年上半年將完成德國子公司百分百收購，另，新開發的兩項產品包括iX系列陽壓呼吸器、新款輕量型呼吸器面罩預期將在歐洲上市，並會在其它國家陸續推出。法人表示，雃博完成新品開發預計能帶動呼吸治療器業務成長，另外，氣墊床業務今年亦可望回溫。