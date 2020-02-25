電動車業務催油門 美系外資上調鴻海目標價至115元

鴻海集團（2317）強攻電動車，美系外資指出，隨著全球電動車滲透率提高，將成為鴻海新的成長引擎，同時，看好鴻海營益率將回升，因此，將評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由95元調高至115元。

美系外資出示最新報告，以「後智慧型手機時代」為題，發表長達32頁的報告，同時強調鴻海具備4~5%殖利率題材支撐，是大型電子股首選名單。

美系外資認為，鴻海進入兩個階段的增長期，預計營益率將在2020~2022年恢復，而電動車將是往後收入的主要引擎，由於鴻海相關業務可見度日漸提高，加上利潤的提升，電動車業務不僅潛力巨大以及估值有倍數擴張可能。

鴻海董事長劉揚偉上任後訂下提升利潤目標，預估三至五年內鴻海毛利率將提升至10%，成長動能來自電動車、數位醫療及機器人三大產業。

美系外資指出，預計鴻海營業利潤率的恢復將成為近期催化劑，而電動汽車供應鏈滲透率可能會引發潛在的重新估值，這與2009至2010年度智慧手機採用期間的早期強勁成長相似。

美系外資表示，鴻海成長的第一階段，主要靠有利的產品組合和效率提升。儘管上半年有新冠肺炎影響，但藉著雲端和5G電信設備業務，及今年下半年新iPhone的推出，同時鴻海內部也積極降低營運成本，將使今年營業利潤增長23％。

鴻海成長的第二階段，主要靠電動車業務。由於鴻海目標是為電動車代工提供模組化設計、系統整合及服務解決方案等，並提供車內零組件。其實這是PC、NB、智慧手機組裝業務的延伸，藉此鴻海可以幫助品牌廠快速降低生產成本，讓電動車廠可以專注行銷與通路。

美系外資預估，若2025年全球電動車滲透率達11%，推估鴻海電動車市占每提升10%，就能貢獻營收11%，並提升毛利率約2個百分點。

鴻海集團今年以來加速電動車佈局，2月初宣布與裕隆結盟，將合資155.76億元成立公司，推動汽車整車研發設計、開放平台共用及生態系。此舉代表裕隆集團在整車開發與品牌經營獲得鴻海奧援，鴻海集團則可加速電動車發展。這也是鴻海繼與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作電動車領域後，今年宣布的第二家合作大廠。