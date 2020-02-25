美股狂瀉千點 台積電扮護國神山股價領先止跌回升

美股狂瀉千點，半導體龍頭台積電（2330）今（25）日再次擔當護國神山角色，股價率先止跌回升，帶領指數由黑翻紅。

雖然新冠肺炎疫情拖累台積電兩大客戶蘋果及輝達下修財測目標，且美對華為限制緊箍持續增強，但法人指出，台積電5奈米先進製程良率及進度優於預期，下半年將有更多客戶投片於高階製程，預估2020年5奈米營收貢獻可達15%以上。

新冠肺炎疫情在全球有逐漸擴散之勢，影響所及不僅智慧型手機出現供應鏈中斷危機，疫情影響潛在的需求遞延，尤其上半年5G智慧型手機需求不確定性升高，以台積電去年第四季智慧型手機占營收53%來看，蘋果及華為影響深遠。

法人指出，若新冠肺炎疫情在在3、4月獲得控制不再蔓延，預料第2季末開始將有強勁復甦需求。

另外，IDC（國際數據資訊）預期，疫情帶起遠端視訊、雲端運算及儲存設備需求興起。相關CIS元件、伺服器及高速傳輸晶片等商機大增，台積電在高效能運算需求大增，日商索尼先前已因應產能不足釋出高階CIS元件訂單於台積電，及超微今年將增加伺服器及桌上型處理器晶片，預期投片量將呈現倍數成長。

法人指出，台積電今年在高效能運算部分除了受惠於超微，其競爭對手英特爾已將高階繪圖晶片訂單交由台積電生產，未來有可能將中低階處理器訂單委由台積電生產，下半年除了既有蘋果、華為等大客戶之外，預期還有其他客戶投片於5、7奈米，其產能利用率維持高滿載狀態。