美系外資看好鴻海兩大成長階段 調高評等目標價至115元

鴻海（2317）中國大陸各廠區復工情況是法人關注焦點，雖辭外資認為首季營收將受到疫情衝擊下滑，但美系外資則是看好鴻海兩大成長階段，調高評等由中立至加碼，目標價則由95元調高至115元，強調鴻海具4~5%殖利率材，列為大型電子股首選。

鴻海今（25）日股價黑翻紅，早盤以80.2元低盤開出，一度下滑至79.9元，但在買盤進場下快速拉升翻紅，一度達82.2元，盤中漲幅1.48%。

美系外資最新報告表示，看好鴻海營業利益率將回升，加上電動車及殖利率題材，除調高評等及目標價之外，同時調高鴻海今明年每股盈餘預估值分別達9元、10.88元，調幅為7%、28%。

美系外資指出，預估新冠肺炎疫情將影響鴻海今年上半年營收6%，影響營業利益約25%，但受惠於雲端、5G電信設備等新專案、iPhone新機挹注，鴻海下半年營收將呈現強勁反彈，預估今年每股盈餘9元，年增4%。

鴻海在電動車的布局也獲美系外資肯定，認為除了電動車零組件之外，鴻海規劃為電動車品牌客戶提供模組化設計、系統整合及服務解決方案等，延伸個人電腦（PC）、筆電和智慧型手機組裝事業模式，將快速降低電動車生產成本，讓客戶可以專注品牌行銷和產品分銷。

美系外資預估，如果2025年全球電動車滲透率達11%，推估鴻海電動車市占每提升10%， 將可貢獻營收11%，毛利率則提升約2個百分點。

美系外資指出，鴻海積極改善營運效率，目標在2021~2022年毛利率可提高到7~8%，預估鴻海電動車、數位健康及機器人等新事業貢獻營收比重，2025年將達60%。