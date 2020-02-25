台積電領軍蘋概三王齊漲 台股盤中黑翻紅

美股周一重挫，台股今（25）日早盤開低後一度下探至11,415.47點，不過，盤面上原本強勢的防疫概念股漲勢稍緩，改由權王台積電（2330）領軍，股王大立光與鴻海等翻紅，被動元件股走強，推升大盤指數由黑翻紅。

台積電ADR周一下跌2.64%作收，台積電早盤則是以平盤232元開出，雖一度下滑至317.5元，但在買盤進場下迅速翻紅，一度上漲至323元，盤中漲幅0.78%。

台積電撐盤，股王大立光及鴻海也呼應，鴻海復工狀況深受外界關注，鴻海強調復工流程合法原則下，主要廠區復工進度較謹慎，法人報告預估，最快可在3月初全面生產，今日股價也是由黑翻紅。

蘋概三王齊漲下，大盤指數也由黑翻紅，一度拉升至11,552.52點。