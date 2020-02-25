權值股買單敲進 台股翻紅

韓國與義大利等國武漢肺炎確診人數激增，恐慌情緒席捲金融市場，美股四大指數收盤全數重挫，使今（25）日台股開盤下跌50.94點，早盤跌近百點，跌破半年線，盤中台指期翻紅帶動下市場信心，加上多單敲進權值股，指數跌勢收斂，在10點30分前成功翻紅。

昨日美股遭受猛烈賣壓，但今日的美股期貨電子盤止跌回穩，漲幅在0.8%至1.2%，帶動亞股的投資信心，韓股不畏疫情續增影響，漲幅在0.8%上下；而陸港股多數在平盤附近震盪，上證指數在3,000關卡震盪；不過日股跌幅較重，股因在於昨日休市，今日有補跌壓力，盤中跌幅將2.9%。

台股日前走跌已經部分反應新冠肺炎疫情擴大的利空，使得買盤逢低進場承接，蘋概三王盤中翻紅，漲幅落在0.6%至1.4%間，另外，聯發科、國巨等為撐盤主力。

期貨分析師表示，雖然台股賣壓略有趨緩，但中國境外新冠肺炎疫情依舊有擴大風險，因此操作上仍需謹慎而為。