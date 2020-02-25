太極股價表現相對抗跌 盤中高點來到19.25元

太極（4934）2月初自11.75元起漲，在先前籌碼面經過一波沈澱之後，再加上外資法人開始逐漸進場布局，股價本月以來拉出一波漲勢，股價目前已站上所有短中長期均線上，今（25）日盤中大盤指數一度重挫，該股仍維持在平盤之上，股價表現相對抗跌，盤中股價高點來到19.25元，短線漲幅達63%。

太極目前單、多晶電池產能分別為 100 MW、600 MW，今年因應美國市場需求，將調整為500 MW及300 MW，預計3月底至4月初調整完畢，由於單晶毛利率高於多晶，因此，未來該公司調整產品比重之後，有利於增加公司獲利。

在電站方面，太極目前持有電站容量約17 MW，在建未完工則有9 MW，預計今年再新增15 MW，總建置容量將上看 40 MW。