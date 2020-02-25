蘋果提前拉貨5奈米設備 郭明錤點名精測受惠

新冠肺炎疫情不影響蘋果對5奈米的投資，天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，蘋果在疫情爆發後增加與提前拉貨5奈米設備，預期蘋果未來12~18個月新產品將配備5奈米生產的處理器；他認為，精測（6510）將是蘋果積極推動5奈米製程砰發與生產的領先受惠者。

郭明錤預期，今年下半年的5G iPhone、新配備mini LED iPad與明年上半年採用自家處理器的新Mac等，都將會配備5奈米生產的處理器；他指出，iPhone支持5G、iPad採用創新技術的中尺寸顯示幕、Mac首度採用自家處理器，都蘋果的重要產品與技術策略。

郭明錤強調，處理器製程是新產品中的核心部件，因此相信蘋果在疫情爆發後反而提升對5奈米的相關投資，占據相關供應商更多資源在戰術上也可阻礙競爭對手的開發進度。

郭明錤表示，近期蘋果增加30~40%訂單，與提前拉貨5奈米產品可望讓精測上半年營收與獲利優於市場預期；5奈米為精測今年及明年的重要成長動能，且優勢可望延續到3奈米；他說，蘋果、華為、聯發科後續5奈米產品訂單將顯著推升精測今年及明年的成長。

台股今（25）日早盤開低，一度下探至11,415.47點，盤中跌幅縮小，精測股價開低走高，以876元開低，一度翻紅拉升至899元，盤中漲幅1.02%。