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全訊去年獲利創新高 發放現金股利3元

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

全訊（5222）去年全年每股稅後盈餘（EPS）達3.84元，為歷史新高，成長動能主要來自於公司投入砷化鎵（GaAs）與氮化鎵（GaN）功率放大器（PA）模組產品有成，下半年起陸續獲得國內中科院與海外的國防軍事領域訂單，且在商用領域亦已見斬獲，帶動公司自2019年9月起已連續五個月合併營收為歷史同期新高表現。

全訊2019年毛利率達55％，亦為歷史新高表現，由於公司經濟規模擴大產生助益外，亦由於產品組合優化所帶動，其中功率放大器模組的出貨比重持續拉高為主要原因，其次則為氮化鎵（GaN）產品已開始出貨。

全訊表示，公司產品以國防軍事應用為主，商用領域亦鎖定高端技術產品，未來仍會以五成毛利率作為營運目標。

全訊董事會將配發現金股利3元，配發率近八成，以24日收盤價80.7元計，現金殖利率達3.72％。

全訊表示，在政府以「國防自主」為首要國防施政方針下，作為國內唯一的專業砷化鎵（GaAs）整合元件公司（IDM），且是國內唯一具相關功率放大器模組產品供貨能力業者，公司已可見長期且明確的訂單。

毛利率 砷化鎵

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