台股開盤下跌28.13點 開在11,506.74點

你的投資理財觀念有跟上時代腳步與時俱進嗎？如果你還沉浸在過去的理財觀念中，認為投資債市是相對安全的標的、透過百齡投資法做資產配置、看好海外商品的「高」固定配息率，因此覺得台股偏貴、風險又高，元大投信總經理黃昭棠表示 ，或許該重新檢視一下台股的投資價值以及資產配置，別忽略了如今的金融環境已與過去大不相同。

2020-02-25 03:09