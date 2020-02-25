台股開盤下跌28.13點 開在11,506.74點
韓國與義大利等國武漢肺炎確診人數激增，恐慌情緒席捲金融市場，美股四大指數收盤全數重挫，使今（25）日台指期挫百點，一度失守11,400關卡，而台股開盤下跌28.13點，以11,506.74點開出，早盤跌近百點，跌破半年線。
由於美股遭受猛烈賣壓，FAANG除了Netflix以外均重挫超過4%，並觸動投資人避險情緒，美債與金價大幅揚升，恐慌指數飆升近50%，道瓊與標普均創2年來最大單日跌幅。
終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1,031.61點，或3.55%，收在27,960點；標普500指數下跌111.85點，或3.35%，收在3,225.89點；那斯達克指數下跌355.31點，或3.71%，收在9,221.28點；費半指數下跌89.82點，或4.74%，收在1,801.23點。
日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，新冠肺炎病毒於中國以外蔓延，美國PMI轉弱，韓股因疫情警戒升至最高等級的「嚴重」，拖累亞股走勢，近期多家電子大廠已表態今年第2季訂單不明朗，市場焦點已開始留意第2季的PC、手機等消費性電子需求下滑幅度，焦點著眼在資料中心，5G基地台等剛性需求，以及零組件供需吃緊，新應用mini LED 與消費性電子中需求維持相對強勁，指數短期將為區間震盪。
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