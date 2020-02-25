無畏肺炎疫情 大戶出手狂掃這檔基金30億

新冠肺炎疫情延燒，台股大盤指數持續下探前波低點支撐，但還是有大戶對台股後市充滿高度信心，選擇危機入市，看上元大金控（2885）旗下元大投信即將正式開募的元大台灣高股息優質龍頭基金，最近即傳出有單一大戶一出手就認購30億元的熱況，格外引人矚目。

據透露，該大戶為一法人戶，但即使是法人，對一檔基金如此大手筆認購，仍是相當罕見，對比過去台股行情慘澹時期，一檔基金要募到30億元都很困難，如今元大投信這檔基金還沒正式開始募集，元大金控集團動員子公司詢問潛在客戶，得到該法人客戶的熱烈迴響。

據了解，目前元大金旗下除元大銀行有預約交易機制，準備屆時下單參與該檔基金認購已有27億元，元大證券、元大投信沒有預約下單，但客戶端不少口頭表達有意認購以及額度，還高過銀行，這位一出手就要買30億元的大戶，即為元大證券的客戶。