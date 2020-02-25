快訊

影／湖北血友病少年回來了 親人陪同搭機抵台　

無畏肺炎疫情 大戶出手狂掃這檔基金30億

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，台股大盤指數持續下探前波低點支撐，但還是有大戶對台股後市充滿高度信心，選擇危機入市，看上元大金控（2885）旗下元大投信即將正式開募的元大台灣高股息優質龍頭基金，最近即傳出有單一大戶一出手就認購30億元的熱況，格外引人矚目。

據透露，該大戶為一法人戶，但即使是法人，對一檔基金如此大手筆認購，仍是相當罕見，對比過去台股行情慘澹時期，一檔基金要募到30億元都很困難，如今元大投信這檔基金還沒正式開始募集，元大金控集團動員子公司詢問潛在客戶，得到該法人客戶的熱烈迴響。

據了解，目前元大金旗下除元大銀行有預約交易機制，準備屆時下單參與該檔基金認購已有27億元，元大證券、元大投信沒有預約下單，但客戶端不少口頭表達有意認購以及額度，還高過銀行，這位一出手就要買30億元的大戶，即為元大證券的客戶。

元大金控 認購 台股

延伸閱讀

義大利新冠肺炎增至7死 確診數突破220

新冠肺炎延燒 波斯灣國家阿曼也出現疫情

泰國提高防疫層級 新冠肺炎列危險傳染性疾病

外資賣超台股263.39億 創16個月來最大量

相關新聞

多頭寄望軋空反攻 17檔融券回補概念股出列

台股盤勢震盪，今（24）日下跌151.48點、收11,534.87點，然而現今市場游資充沛，配合時序邁入融券回補高峰期，群創（3481）、長榮航、精...

台股失守11,600點收跌151.48點 三大法人賣超275.55億

台股今（24）日開高走低，受到新冠肺炎疫情的衝擊，盤面上以防疫概念股、紙類股表現強勢，權值股走跌，指數失守11,600點...

2月24日／台股投資情報站

指標股：高端疫苗（6547）上周股價大漲32.8%，今日延續強勢表現，攻上漲停板，主要受惠新冠肺炎疫情持續擴散，市場看好其相關題材。

台股防疫抗震 法人挑3面優勢股

新冠肺炎疫情在全球各地逐漸擴散，台股今日跳空開低大跌逾百點。法人表示，現階段盤勢仍受疫情牽引，預期台股將在前波高低點區間進行震盪，操作上可留意具有「三面」優勢的股票，如博智（8155）、旭富、安勤等14檔，有望抗震。

生技戰「疫 」人氣鍍金 高端、亞諾法、優盛領軍點紅燈

新冠肺炎疫情全球擴散風險繼續增大，激勵不少生技股逆勢上揚，今日買盤主要仍以防疫概念股為壓寶對象，包括疫苗股高端疫苗（6547）、亞諾法（4133）股價攻頂，通路股優盛（4121）股價也亮燈漲停，帶動生技股人氣鼎沸，包括豪展（4735）、國光生（4142）、盛弘（8403）等相關概念股皆見買盤著墨。上市生醫指數今盤中來到64.51點，漲幅1%。

台股有點慌 跌逾150點

新冠肺炎疫情在全球擴散，帶動市場恐慌情緒上升，台股今天開盤跳跌71點，多頭信心動搖且買盤意願不高，盤中下挫超過160點、跌幅逾1.4%，台股呈現三連黑。

市場憂慮情緒再起 台股大跌151.48點收11534

新冠肺炎疫情擴散，帶動市場恐慌情緒上升，使今（24）日台股開盤跳跌71點，由於權值股疲若，使指數盤中在度震盪走低，終場大...

全球疫情擴大 台股一度重挫逾170點

新冠肺炎全球疫情擴大，市場對經濟產業衝擊的疑慮加深，重創國際股市，台股今天同步走跌，盤中一度重挫逾170點，最低1151...

新冠肺炎疫情擴散 台股開盤跌71.07點

新冠肺炎疫情擴散，使今（24）日台股開盤下跌71.07點，以11,615.28點開出，由於蘋概三王跌幅在0.4%至2.3...

聯電券資比攀高 醞釀軋空

聯電訂單滿手，股價強勢領先大盤填補元月30日金鼠年開紅盤重挫跳空缺口，外資持股維持在25%至26%高檔區間，但融券餘額卻意外暴增，日前券資比一度衝至新高、達五成以上。由於基本面趨勢向上，多方攻擊力強，加上股東常會融券強制回補倒數且籌碼集中在外資等大戶手中，高券資比是否引爆軋空行情，市場熱議。

台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

台股上周震盪盤軟，再度失守季線支撐。法人認為，上周五（21日）美股四大指數重挫，加上外資期現貨偏空操作，以及上周新台幣兌美元匯率重貶3.52角等三大烏雲籠罩，市場瀰漫偏空氛圍，本周指數表現恐承壓。

官股、壽險 加碼護盤

新冠肺炎疫情延燒，上周五（21日）美股四大指數下挫，台積電ADR也跌近1.6%，市場憂心台股今（24）日開盤壓力大。不過內外資法人觀察，上周官股、壽險護盤力道加大，瞄準雙王台積電、大立光、金融股等權值股，下跌有低接買盤，10,600點可望為支撐指標。

熱門新聞

多頭寄望軋空反攻 17檔融券回補概念股出列

美對華為出拳 聯發科股價先喊痛

台股失守11,600點收跌151.48點 三大法人賣超275.55億

台股防疫抗震 法人挑3面優勢股

祥碩唯一跌停 外資不滿：換股有必要嗎？

市場憂慮情緒再起 台股大跌151.48點收11534

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。