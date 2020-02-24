台股回檔 證交所：今年IPO目標不變
外資連日提款閃人，台股恐回測半年線支撐，市場擔憂衝擊今年新股掛牌（IPO）意願，臺灣證券交易所目前仍維持年初目標不變，櫃買中心則坦承中國大陸復工進度將攸關後續IPO進度。
根據統計，今年至今（24）日止，只有捷流閥業一家掛牌（上櫃），至於已經完成競拍的光隆精密-KY（上市）、映興電子（上櫃）、山富旅遊（上櫃）等三家，目前預計3月9日掛牌。
證交所主管指出，今年尚未收到申請上市案，除光隆精密-KY外，永固-KY、州巧、汎德永業等三家是在去年下半年提出申請，並已獲主管機關核准在案，濠瑋-KY、ABC-KY則尚未排入審議，強調今年IPO目標維持不變。
櫃買中心部分，已同意櫃檯買賣契約但尚未掛牌包括映興、山富、應廣、東典光電等四家；櫃買董事會通過待核發同意函者有三竹、昇佳電子等兩家，還在等上櫃審議委員會審議的則為亞洲藏壽司。
雖然今年來有兩家申請上櫃的公司撤件，但都在新冠肺炎疫情大爆發前的1月8日及1月21日，研判應無關連。
櫃買中心表示，海外IPO部分進度持續進行，理論上疫情對越南影響較小，會盡量努力爭取有意來台上櫃的公司在第4季掛牌。
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