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「首爾失守韓國將淪陷」他曝新冠肺炎防疫關鍵

新增一起新冠肺炎病例 新加坡確診90起

急單、轉單效應加持 被動元件、記憶體股逆揚

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續干擾電子業供應鏈，隨中國大陸各地陸續復工，以及南韓確診人數暴增等消息面刺激，今（24）日被動元件、記憶體族群挾急單、轉單題材逆勢收紅，扛多頭大旗。

全球金融市場隨新冠肺炎疫情蔓延波動持續加大，連最強的美股也開始回檔修正，今天南韓股市因將新冠肺炎警戒層級提高至最高等級的「嚴重」，收盤重摔3.8%，台股則拉回1.3%，電子股受斷鏈、轉單題材交互影響，走勢相當分歧。

中國大陸首批隔離的員工開始出關上工，加上官方為力挽狂瀾，要求企業加速復工，市場預期庫存水位偏低的MLCC、晶片電阻，將湧現急單效應，有利被動元件廠營運，國巨、華新科、大毅等不畏空頭壓境，股價大拉尾盤逆勢收紅。

南韓確診人數連日大增，官方將新冠肺炎疫情預警調到最高等級，由於南韓在全球DRAM、NAND Flash市占率相當高，市場聯想台灣記憶體廠有機會受惠部分轉單效應，南亞科、旺宏、群聯、威剛等相關個股抗跌，型態面相對持強。

本國大型投顧認為，新冠肺炎疫情尚未平息，南韓、日本、義大利逐步爆發群聚感染，造成確診人數暴增，能否有效掌控將是近兩周重點議題，所幸新台幣貶值幅度相較日圓、韓元小，後市除緊盯外資動向外，並留意產業供應鏈供需狀況，採嚴控現金持股比率方式，選股不選市為主軸。

南韓 疫情 新冠肺炎

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