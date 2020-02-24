台股失守11,600點大關 外資大賣263億元

因美國製造業PMI低於預期，加上新冠肺炎疫情在中國境外蔓延升溫，市場避險情緒增溫，美科技股賣壓沉重，半導體股全面走跌中，加上美股盤後電子盤大跌，外資加速對台股提款下，今（24）日賣超一舉擴大為263億元，過去16個月以來新高，台股也應聲大跌151點。

國際股市走弱，拖累今日台股以跳空下跌71.07點開出，重量權值股壓力沉重，台積電、大立光失守季線，鴻海也下滑尋求年線支撐，類股僅造紙在中國紙價喊漲中，較有表現；個股方面，防疫概念如恆大、康那香、毛寶等買盤再現，電子股中，宅經濟概念的昱泉、鈊象、網龍等再次轉強，指數終場下跌151.48點，以11,534.87點作收。

其中，外資單日賣超擴大為263億元，為2018年10月11日、美中貿易戰開打之初以來的新高。

分析師指出，新冠肺炎疫情在中國境外蔓延升溫，對經濟面的影響讓市場擔憂，國際股市走弱、加上法人態度短期轉偏保守，增添指數回測前低可能；有鑑於國內持續有新增案例，市場也正觀望陸廠復工、與日韓等國的管控情況，在短底確立前，逢彈仍宜減持，維持搶短的操作建議不變。