台股大跌151.48點 外資大賣263.39億元

新冠肺炎疫情擴散，帶動市場恐慌情緒上升，加上美國期貨電子盤走跌，使今（24）日台股震盪走低，終場大跌151.48點或1.29%，收在11,534.87點，成交量1,381.88億元，且外資大幅賣超263.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超263.39，外資自營商賣超0.03億元，投信買超2.6億元，自營商（自行買賣）買超3.9億元，自營商（避險）賣超18.8億元，三大法人合計賣超275.55億元。

受到恐慌因素影響，台股由權值股領跌，台積電帶量走跌5元或1.5%，且近期就籌碼面來看，外資、投信皆呈現賣超、而股王大立光跌幅2.7%，股價在4,600元關卡有守，收在4610元、鴻海跳跌回測年線有撐，收跌1.2%。

而今日逆勢抗跌股主軸在防疫概念股以及造紙類股，另外，鈊象、神達、友達、南電等股價因各擁題材，紛紛呈現逆勢上漲。