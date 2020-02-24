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武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

防疫概念股領軍 生技股人氣鍍金

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

新冠肺炎疫情全球擴散風險繼續增大，激勵不少生技股逆勢上揚，今日買盤主要仍以防疫概念股為壓寶對象，包括疫苗股高端疫苗 （6547）、亞諾法 （4133）股價攻頂，通路股優盛（4121）股價也亮燈，帶動生技股人氣鼎沸， 包括豪展（6572）、國光生（4142）、盛弘（8403）等相關概念股皆見買盤著墨。上市生醫指數今盤中來到64.51點，漲幅1%。

優盛搭上防疫股列車，旗下有醫材事業群、連鎖藥粧兩大事業群，其中，醫材部份，公司從血壓計發展系列監控產品，除了血壓計，還包括紅外線溫度計和血糖儀。另外，在呼吸道系列的產品則有霧化器、血氧濃度計、抽痰機。隨著全球疫情持續擴散，市場看好，業績將受帶動。另外，優盛的醫療零售通路則有佑全保健藥妝和健康人生藥局，產品占比中，以藥品和保健占比最高，合計近五成。

盛弘旗下則有92家躍獅連鎖藥局為社區健康照護型藥局，目前皆拉高各項防疫相關商品進貨量，例如口罩、消毒、清潔用品、耳溫槍..等，不過仍呈現供不應求；口罩部分則是配合政府分配的數量進行銷售，然因上游廠商皆呈現供應量不足，防疫相關商品對業績雖有幫助，但貢獻有限。

此外，盛弘轉投資公司敏成（4431）為熔噴不織布廠，產製各式濾材（空氣/水）與保溫棉等上游材料，目前供應醫療用口罩濾材給歐、美及台灣之一線醫材大廠。為配合政府防疫，已開工增產口罩濾材，產能全開24小時不停機生產，主要支援防疫所需。

口罩

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免疫概念股 躍多頭主打星

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免疫概念股／大成、泰山 業績亮眼

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台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

台股上周震盪盤軟，再度失守季線支撐。法人認為，上周五（21日）美股四大指數重挫，加上外資期現貨偏空操作，以及上周新台幣兌美元匯率重貶3.52角等三大烏雲籠罩，市場瀰漫偏空氛圍，本周指數表現恐承壓。

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就市論勢／電子上游、金融股 聚焦

國際市場投資情緒隨著新冠肺炎疫情和緩而回溫，市場重新聚焦產業題材及經濟數據表現，在各國主要央行持續偏鴿派、美國股市上漲動能強勁帶動下，台股近期也呈現利空不跌的態勢，為後市注入強心針。

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