防疫概念股領軍 生技股人氣鍍金

新冠肺炎疫情全球擴散風險繼續增大，激勵不少生技股逆勢上揚，今日買盤主要仍以防疫概念股為壓寶對象，包括疫苗股高端疫苗 （6547）、亞諾法 （4133）股價攻頂，通路股優盛（4121）股價也亮燈，帶動生技股人氣鼎沸， 包括豪展（6572）、國光生（4142）、盛弘（8403）等相關概念股皆見買盤著墨。上市生醫指數今盤中來到64.51點，漲幅1%。

優盛搭上防疫股列車，旗下有醫材事業群、連鎖藥粧兩大事業群，其中，醫材部份，公司從血壓計發展系列監控產品，除了血壓計，還包括紅外線溫度計和血糖儀。另外，在呼吸道系列的產品則有霧化器、血氧濃度計、抽痰機。隨著全球疫情持續擴散，市場看好，業績將受帶動。另外，優盛的醫療零售通路則有佑全保健藥妝和健康人生藥局，產品占比中，以藥品和保健占比最高，合計近五成。

盛弘旗下則有92家躍獅連鎖藥局為社區健康照護型藥局，目前皆拉高各項防疫相關商品進貨量，例如口罩、消毒、清潔用品、耳溫槍..等，不過仍呈現供不應求；口罩部分則是配合政府分配的數量進行銷售，然因上游廠商皆呈現供應量不足，防疫相關商品對業績雖有幫助，但貢獻有限。

此外，盛弘轉投資公司敏成（4431）為熔噴不織布廠，產製各式濾材（空氣/水）與保溫棉等上游材料，目前供應醫療用口罩濾材給歐、美及台灣之一線醫材大廠。為配合政府防疫，已開工增產口罩濾材，產能全開24小時不停機生產，主要支援防疫所需。