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後市謹慎 林昌興：觀察外資法人對反向ETF操作

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

隨著台股2月結算在反彈相對高點後，市場對於後市較為謹慎，期貨分析師林昌興指出，本周的ETF觀察重心落在外資法人對於反向避險的部位如何調整。

1. 黃金正式突破高點

接連幾周的提醒，黃金終於在2月初回檔到1,550美元關卡震盪後，上周來到1,652美元新高點，這不但代表避險資金進入，透露美元強勢如果到盡頭，接下來會是避險商品的天下。

2019年起漲的黃金，目前正式進入主升段的節奏，接下來等待東風就是美元回檔和股市下跌，因此，短線黃金ETF雖然來到相對高，不建議追價，但拉回仍可以找機會買進，今（2020）年黃金挑戰歷史價位的機會相當大。

2. A股資金盤短多看結算

隨著新冠肺炎疫情擴散，全球市場開始進入備戰狀態，不過，A股市場卻是老神在在，多頭持續拉抬更是回補封閉缺口，短線資金面的拉抬絕對是大於基本面的營收分析，本周三（26日）大陸股市50和300ETF的選擇權結算，應該仍為多方控盤為主；而且看到三大法人持續買超滬深300正2和深中小等概念ETF，短期來說，A股市場短多操作仍是主流。

3. 台股進入風險層級

上周五（21日）美股回檔，台股也開始出現高檔籌碼鬆動的狀態，觀察法人ETF布局，上周開始買超台灣50反1（00632R），並且同步賣超台灣50（0050）達1萬8千張，法人目前對於台廠供應鏈的斷鏈危機相對比較保守悲觀，加以上周拉高結算後，外資轉倉空大於多，面對這樣的回檔務必要小心操作；另一方面，要觀察美國那斯達克的趨勢，如果這次是真的出現中期回檔，那麼台股的避險單就能夠起作用，請特別注意小心。

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聯電券資比攀高 醞釀軋空

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免疫概念股 躍多頭主打星

儘管新冠肺炎疫情對台股造成干擾，但仍有部分產業因個別題材發酵，股價表現強勢，包括金融、造紙、食品等，類股指數明顯優於大盤，成為這波疫情干擾下的「免疫概念股」，躍居台股多頭大軍買盤主流。

免疫概念股／中信金、榮成 買盤挺

台股行情面臨新冠疫情干擾，但在美股高檔震盪走勢帶動下，多空在月線、季線之間對峙，市場資金尋找下一波潛力題材股之際，「免疫概念股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，中信金、榮成等均獲三大法人買單進駐。

免疫概念股／永豐餘、正隆 需求旺

新冠肺炎疫情延燒，不過永豐餘、榮成、正隆等國內造紙類股，受惠於衛生紙因防疫需求增加，加上物資運送也帶動紙箱用量，股價逆勢抗跌，被法人點名是「免疫概念股」。

免疫概念股／大成、泰山 業績亮眼

法人鎖定的「免疫概念股」中，食品相關個股如大成、泰山、聯華等業績有不錯表現，後市可期。

免疫概念股／玉山金、兆豐金 夠利

台股雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，但金融股表現仍亮眼，包含玉山金、兆豐金、永豐金、中信金等業績表現穩定，可望抵擋此次疫情衝擊。

台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

台股上周震盪盤軟，再度失守季線支撐。法人認為，上周五（21日）美股四大指數重挫，加上外資期現貨偏空操作，以及上周新台幣兌美元匯率重貶3.52角等三大烏雲籠罩，市場瀰漫偏空氛圍，本周指數表現恐承壓。

官股、壽險 加碼護盤

新冠肺炎疫情延燒，上周五（21日）美股四大指數下挫，台積電ADR也跌近1.6%，市場憂心台股今（24）日開盤壓力大。不過內外資法人觀察，上周官股、壽險護盤力道加大，瞄準雙王台積電、大立光、金融股等權值股，下跌有低接買盤，10,600點可望為支撐指標。

就市論勢／電子上游、金融股 聚焦

國際市場投資情緒隨著新冠肺炎疫情和緩而回溫，市場重新聚焦產業題材及經濟數據表現，在各國主要央行持續偏鴿派、美國股市上漲動能強勁帶動下，台股近期也呈現利空不跌的態勢，為後市注入強心針。

一周盤前解析／矽晶圓、PA 擇優布局

新冠肺炎疫情延燒，日韓紛紛失守，仍是短線牽動台股的重要變數，配合美元指數逼近100，台股上周五（21日）多方一度試圖振作，但隨聯發科（2454）、鴻海等電子權值股走勢疲弱，指數翻黑，台股量縮小跌38點、收11,686點，全周指數下跌129 點，周K線在連二紅後反轉收黑。

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