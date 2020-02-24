後市謹慎 林昌興：觀察外資法人對反向ETF操作

隨著台股2月結算在反彈相對高點後，市場對於後市較為謹慎，期貨分析師林昌興指出，本周的ETF觀察重心落在外資法人對於反向避險的部位如何調整。

1. 黃金正式突破高點

接連幾周的提醒，黃金終於在2月初回檔到1,550美元關卡震盪後，上周來到1,652美元新高點，這不但代表避險資金進入，透露美元強勢如果到盡頭，接下來會是避險商品的天下。

2019年起漲的黃金，目前正式進入主升段的節奏，接下來等待東風就是美元回檔和股市下跌，因此，短線黃金ETF雖然來到相對高，不建議追價，但拉回仍可以找機會買進，今（2020）年黃金挑戰歷史價位的機會相當大。

2. A股資金盤短多看結算

隨著新冠肺炎疫情擴散，全球市場開始進入備戰狀態，不過，A股市場卻是老神在在，多頭持續拉抬更是回補封閉缺口，短線資金面的拉抬絕對是大於基本面的營收分析，本周三（26日）大陸股市50和300ETF的選擇權結算，應該仍為多方控盤為主；而且看到三大法人持續買超滬深300正2和深中小等概念ETF，短期來說，A股市場短多操作仍是主流。

3. 台股進入風險層級

上周五（21日）美股回檔，台股也開始出現高檔籌碼鬆動的狀態，觀察法人ETF布局，上周開始買超台灣50反1（00632R），並且同步賣超台灣50（0050）達1萬8千張，法人目前對於台廠供應鏈的斷鏈危機相對比較保守悲觀，加以上周拉高結算後，外資轉倉空大於多，面對這樣的回檔務必要小心操作；另一方面，要觀察美國那斯達克的趨勢，如果這次是真的出現中期回檔，那麼台股的避險單就能夠起作用，請特別注意小心。