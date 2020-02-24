南韓疫情擴大 台股記憶體相關個股逆勢上漲

韓國的新冠肺炎疫情持續擴大，由於確診人數及隔離人數持續快速增加，由於韓國是全球最大的記憶體生產國，因此，市場在預期後市若疫情持續擴大，不排除可能影響記憶體供給之下，今（24）日台股記憶體相關個股股價，在大盤指數重挫下，呈現逆勢上漲的強勢表現。

由於韓國新冠肺炎疫情持續擴大，目前雖沒有直接危及記憶體廠生產，不過，市場已先出現預期心理，今日台股記憶體股，包括旺宏、南亞科及華邦電，早盤股價均一度逆勢上漲，盤中漲幅在平盤至2%之間，另外，記憶體模組廠中，包括威剛及品安也都是上漲表現，其餘記憶體相關個股，股價也多呈現相對抗跌表現。

對於記憶體產業的供給，國內市場法人認為，由於記憶體的生產，自動化比重相當高，再加上目前韓國也已積極進行控制，除非疫情擴大到似中國的程度，否則應不致於真的明顯衝擊全球記憶體供給，後市疫情控制是觀察重點。

據集邦科技 (TrendForce) 統計，目前全球記憶體的供給中，韓國佔了相當高的比重，若以全球市佔率來看，南韓企業合計即囊括了73.3%，其中，三星電子市佔率在全球最高，市佔率高達43.5%，另外，SK海力士居第二名，市佔也高達29.2%，因此，韓國疫情擴大，讓市場隨即對全球記憶體供給產生預期心理。

根據韓聯社報導，南韓今（24）日再新增161起新冠肺炎確診病例，確診累計達763例，並出現第七名新冠肺炎死亡病例。另外，南韓國防部說，截至今天早上8點為止，已有11名軍人確診，包括8名陸軍，海軍、空軍及陸戰隊各1名，約7700名官兵隔離中。

SK海力士是在上周傳出有1位員工與武漢肺炎確診病例有過接觸史、另1位員工則已出現疑似肺炎之症狀，SK海力士已緊急對800名員工進行隔離，而SK海力士強調，此事件目前不影響公司營運。