因應逐筆新制 凱基證券提供具競爭力交易環境

台股逐筆交易制度將於3月23日起全面實施，凱基證券提醒投資人，面對交易制度的重大改變，投資人應善用逐筆擬真交易環境，提前體驗及適應逐筆撮合的交易方式。

凱基證券表示，「逐筆交易」是每筆委託逐筆撮合，與現行每5秒撮合一次的集合競價不同，為了幫助投資人更了解交易新制，不但在全省舉辦多場小型說明會，透過當面的互動、說明，讓投資人可以更加清楚新舊制度的差異，更特別錄製影音說明影片，投資人直接在線上也可以了解逐筆交易制度。

逐筆交易實施後，除了增加多項委託種類，在交易撮合及行情揭示方面速度也較現行快速，凱基證券說，投資人可利用凱基證券或證交所提供的逐筆交易擬真平台，熟悉ROD(市價/限價當日有效)、IOC(市價/限價立即成交或取消)和FOK(市價/限價全部成交或取消)等各種新式委託的下單方式及了解其差異，調整自身的看盤及交易習慣。

在逐筆交易的制度下，行情揭示及下單速度將更迫切即時，凱基證券為此已投入大量的人力、物力，全面升級軟、硬體，包含公司核心網路全面升級、重新設計交易系統架構、縮減網路節點，並更新各分公司網路交換器，期望提供投資人最有競爭力的交易環境。

此外，因應未來搶速度的交易方式，凱基證券的電子交易系統提供了智慧條件下單及閃電下單功能，如：觸價鋪價、條件觸價下單等，可協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的，期望協助投資人以最佳的優勢面對新樣貌的台股市場。