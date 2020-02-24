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南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

新冠肺炎疫情擴散 台股開盤跌71.07點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
新冠肺炎疫情擴散，使今（24）日台股開盤下跌71.07點。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
新冠肺炎疫情擴散，使今（24）日台股開盤下跌71.07點。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

新冠肺炎疫情擴散，使今（24）日台股開盤下跌71.07點，以11,615.28點開出，由於蘋概三王跌幅在0.4%至2.3%間，加權指數跌百點，早盤多空在11,600關卡拉距。

上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，由於日本與韓國的新冠肺炎疫情有失控跡象，影響市場投資情緒，且因疫情衝擊旅遊航空業及商品出口需求，因而拖累2月Markit製造業與服務業PMI 雙雙下滑，加上多位聯準會官員公開表示，因美國經濟穩健所以短期內不需降息，使得全日股市表現疲弱，其中半導體股領頭下跌。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌227.5點，或0.77%，收在28992點；標普500指數下跌35.4點，或1.05%，收在3337.75點；Nasdaq 指數下跌174.3點，或1.78%，收在9576.59點；費半指數下跌58.1點，或2.98%，收在1891.05點。

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台股上周震盪盤軟，再度失守季線支撐。法人認為，上周五（21日）美股四大指數重挫，加上外資期現貨偏空操作，以及上周新台幣兌美元匯率重貶3.52角等三大烏雲籠罩，市場瀰漫偏空氛圍，本周指數表現恐承壓。

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免疫概念股 躍多頭主打星

儘管新冠肺炎疫情對台股造成干擾，但仍有部分產業因個別題材發酵，股價表現強勢，包括金融、造紙、食品等，類股指數明顯優於大盤，成為這波疫情干擾下的「免疫概念股」，躍居台股多頭大軍買盤主流。

官股、壽險 加碼護盤

新冠肺炎疫情延燒，上周五（21日）美股四大指數下挫，台積電ADR也跌近1.6%，市場憂心台股今（24）日開盤壓力大。不過內外資法人觀察，上周官股、壽險護盤力道加大，瞄準雙王台積電、大立光、金融股等權值股，下跌有低接買盤，10,600點可望為支撐指標。

20檔強勢股 年後漲逾30%

新冠肺炎利空突如其來，台股鼠年紅盤行情備受壓抑，但仍有不少個股在亂世中突圍。統計至上周五（21日）止，不含防疫、宅經濟概念股，仍有不少個股逆勢上漲逾三成，其中以紅馬-KY（2928）飆升76.5%居冠。

高能見度績優股 吸睛

台股周線由紅翻黑，指數失守11,700點大關。證券專家昨（23）日表示，現階段新冠肺炎疫情仍左右資本市場的多空走勢，台股短線預期將持續高檔震盪，投資人在操作上應首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群。

聯電券資比攀高 醞釀軋空

聯電訂單滿手，股價強勢領先大盤填補元月30日金鼠年開紅盤重挫跳空缺口，外資持股維持在25%至26%高檔區間，但融券餘額卻意外暴增，日前券資比一度衝至新高、達五成以上。由於基本面趨勢向上，多方攻擊力強，加上股東常會融券強制回補倒數且籌碼集中在外資等大戶手中，高券資比是否引爆軋空行情，市場熱議。

免疫概念股／中信金、榮成 買盤挺

台股行情面臨新冠疫情干擾，但在美股高檔震盪走勢帶動下，多空在月線、季線之間對峙，市場資金尋找下一波潛力題材股之際，「免疫概念股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，中信金、榮成等均獲三大法人買單進駐。

免疫概念股／永豐餘、正隆 需求旺

新冠肺炎疫情延燒，不過永豐餘、榮成、正隆等國內造紙類股，受惠於衛生紙因防疫需求增加，加上物資運送也帶動紙箱用量，股價逆勢抗跌，被法人點名是「免疫概念股」。

免疫概念股／大成、泰山 業績亮眼

法人鎖定的「免疫概念股」中，食品相關個股如大成、泰山、聯華等業績有不錯表現，後市可期。

免疫概念股／玉山金、兆豐金 夠利

台股雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，但金融股表現仍亮眼，包含玉山金、兆豐金、永豐金、中信金等業績表現穩定，可望抵擋此次疫情衝擊。

就市論勢／電子上游、金融股 聚焦

國際市場投資情緒隨著新冠肺炎疫情和緩而回溫，市場重新聚焦產業題材及經濟數據表現，在各國主要央行持續偏鴿派、美國股市上漲動能強勁帶動下，台股近期也呈現利空不跌的態勢，為後市注入強心針。

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