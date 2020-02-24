新冠肺炎疫情擴散 台股開盤跌71.07點
新冠肺炎疫情擴散，使今（24）日台股開盤下跌71.07點，以11,615.28點開出，由於蘋概三王跌幅在0.4%至2.3%間，加權指數跌百點，早盤多空在11,600關卡拉距。
上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，由於日本與韓國的新冠肺炎疫情有失控跡象，影響市場投資情緒，且因疫情衝擊旅遊航空業及商品出口需求，因而拖累2月Markit製造業與服務業PMI 雙雙下滑，加上多位聯準會官員公開表示，因美國經濟穩健所以短期內不需降息，使得全日股市表現疲弱，其中半導體股領頭下跌。
終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌227.5點，或0.77%，收在28992點；標普500指數下跌35.4點，或1.05%，收在3337.75點；Nasdaq 指數下跌174.3點，或1.78%，收在9576.59點；費半指數下跌58.1點，或2.98%，收在1891.05點。
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