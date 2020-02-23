台股周線由紅翻黑 首選獲利穩定、能見度高族群

台股周線由紅翻黑，指數失守11,700點大關；證券專家昨（21）日表示，現階段新冠肺炎疫情仍左右資本市坦的多空走勢，台股短線預期將持續高檔震盪，投資人在操作上應首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群。

受新冠疫情影響，市場持續觀察供應鏈復工狀態，台股上周五開低收跌38點，加權指數收11,686點，成交量1,235億元。

富蘭克林華美投信認為，短線上，科技上游產能較不受影響，加上美國經濟數據公布良好，建議避開消費性非必需類股，並持續觀察全球疫情變化與中國復工開工情況，適度調整持股配置。

全球受新冠疫情範圍擴大影響，除台股外，亞洲股市近一周表現也偏弱，資金開始慢慢消化疫情帶來的衝擊，紛紛撤離亞股。

然而，美國經濟基本面表現並不差，富蘭克林華美投信表示，根據已公布1月的美國密西根大學消費者信心指數100.9，高於市場預期的99.5，消費者信心已經連續6個月上揚，顯示當前美國經濟穩健。

生產部門的疲弱以及新冠肺炎的影響尚未衝擊消費者信心，加上可控制的通膨數據與維持不變的利率水準，及消費與房市仍具雙線支撐，經濟下修風險相對很低。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台灣科技產業上游受影響程度有限，前波中美貿易戰開始、台廠已具充足的準備與全球運籌能力。

股市方面，也因台股具高股息特色3.6%~4.0%（股利率），對比全球其他股市具吸引力，並不擔心基本面；僅短期供應鏈干擾，須持續觀察並留意疫情變化，部分設廠於中國之企業可能運輸與出貨上較偏吃緊。

台新投顧副總黃文清指出，短線指數多空走勢震盪，選股仍是因應波動的關鍵。現階段應以「獲利穩定、產業能見度高」的族群，為布局主軸。

由於這些「獲利穩定、產業能見度高」族群，普偏具備長期競爭力、展望正向等特點，股價相對較有表現機會。

例如鈊象、可成、寶雅、神盾、鼎翰、瓦城、富邦媒、立積、裕融、全家等，法人預估2020年每股稅後純益（EPS）都將超過3元，且今年1月營收年增逾一成，近期股價表現普遍持穩、且獲市場買盤青睞。

整體而言，在盤勢觀察指標方面，基本面或資金面上都持續正向發展，接下來，建議可留意外資動向、各國央行升息或降息態度轉變等，作為投資上的參考。