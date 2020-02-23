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MSCI台股權重雙降將生效 台股本周面臨賣壓測試

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
期貨分析師表示，在技術面上，台股加權股價指數在開紅盤後始終無法有效站穩季線。 報系資料照
期貨分析師表示，在技術面上，台股加權股價指數在開紅盤後始終無法有效站穩季線。 報系資料照

回顧上周台股行情，恰逢週三台指期二月倉位結算，因此支撐大盤在11,800到11,600的區間震盪，呈現上有壓下有撐的行情，但是在新冠狀肺炎疫情持續增溫的恐慌下，加上上周五公布的美國製造業指數出乎意料地不佳，造成歐美股市的下跌，期貨分析師表示，預期本週的台股將會面臨賣壓測試。

期貨分析師表示，在技術面上，台股加權股價指數在開紅盤後始終無法有效站穩季線，目前季線扣抵值大約在11,550附近，且後續扣抵值將會持續緩慢的上升，加權股價指數將有可能面臨季線下壓的挑戰，此外，本周四將是MSCI季度持股權重調整日，此次調整台股也持續面臨雙調降的狀況，因此本周台股的操作須謹慎應對。

觀察期貨與選擇權，期貨分析師表示，外資在3月新倉開倉後，期貨多單出現遞減的狀況，而在選擇權的持倉狀況則出現買進賣權倉位遞增的狀況，此現象反映出目前外資法人操作趨於保守，且避險心態強烈，由週選擇權來看，最大未平倉在履約價11,400，此為本周須留意的支撐點位，如果失守，投資人須提防短線多殺多的情況發生。

期貨分析師表示，從台指期走勢來看，開紅盤日的下跌跳空缺口遲遲未能回補，此缺口對於多方而言將會是很大的壓力，同時台指期月K線的KD值也在高檔出現死亡交叉，由過去歷史資料來看，台指期月K線KD值死亡交叉期間，行情均呈現上攻無力但下殺迅速的狀況，加上目前疫情影響大陸製造業開工比率不甚理想，拖累台股占權重比例較高的電子股股價，後續行情不容過度樂觀。

台股 期貨 台指期

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